La série Le Seigneur des Anneaux sera diffusée en septembre 2022 sur Prime Video. Une première image a été révélée.

C’est l’une des productions pop culturelles les plus attendues : le tournage de la série Le Seigneur des Anneaux, produite et diffusée par Amazon Prime Video, vient de s’achever. Elle est prévue pour septembre 2022.

Là où les films de Peter Jackson adaptent directement les livres de Tolkien, la série développera un scénario totalement inédit, sous la forme d’un préquel. Le contexte sera celui de la période du Second Âge, qui est mentionné dans l’œuvre de l’écrivain, mais n’est pas directement traitée comme Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. C’est à la fin du Second Âge que Sauron est battu, les Hommes et les Elfes s’étant alliés. Cela signifie que la série débutera dans une période de paix relative, peut-être justement au moment où la menace émerge.

Ce 2 août 2021, alors que Prime Video annonçait la date de sortie de la série, le studio a également partagé une première image inédite. Que nous montre-t-elle ?

Les Deux Arbres de Valinor

Le premier élément de l’image est le plus facile à interpréter : la personne toute de blanc vêtue n’est probablement autre qu’un elfe (même s’il reste difficile d’entrapercevoir ses oreilles). En revanche, pour grappiller quelques éléments alimentant les théories les plus folles sur le contexte de cette histoire inédite, il faut s’intéresser au panorama de l’image, où deux éléments sont particulièrement intrigants.

D’abord, la sublime cité sur la gauche. S’agit-il d’une nouvelle vision de Rivendell, la cité elfique, dans une esthétique bien différente de celle présentée dans les films de Peter Jackson ? L’architecture de la ville ressemblerait aussi à s’y méprendre à Gondolin, une autre cité elfique.

Mais, à vrai dire, ce n’est toujours pas là que se retrouve l’élément le plus intéressant de cette première image. Au fond du paysage, deux lueurs intenses émergent. Un coup d’œil rapide laisse croire à une lueur solaire. Mais en y regardant de plus près, vous apercevrez en réalité deux jets de lumière, provenant de deux structures qui forment assez clairement de gigantesques arbres.

Ces deux arbres ont un rôle dans l’univers du Seigneur des Anneaux : il s’agit de Telperion le Blanc, un arbre fait d’argent, et Laurelin le Doré, un arbre fait d’or. Ils sont situés dans la région de Valinor, où habitent les Valars, dont la description par Tolkien ressemble quelque peu à celle d’anges. La lumière des deux arbres de Valinor, très vive, sert en quelque sorte de phare, éclairant les cités de l’Ouest du monde. Ils servent également aux Valars à mesurer l’écoulement du temps de leurs journées. Assez peu évoqués par Tolkien, on retrouve les Valars surtout dans l’ouvrage Le Silmarillion.

La région des deux arbres de Valinor est inexplorée : ce lieu n’a jamais été vu à l’écran. Et si la série nous y emmenait ?

Cette image offre un tout petit indice sur la nouvelle quête qui attend les fans de l’univers de la Terre du Milieu. Le personnage central semble regarder droit vers ces arbres de Valinor, comme s’il s’agissait de sa destination. Mais il faudra attendre une première bande-annonce pour une confirmation de cette théorie, des éléments supplémentaires sur l’intrigue, et un aperçu de l’atmosphère de la série. Ne vous attendez pas à un teaser vidéo de si tôt : la postproduction va demander du temps, Amazon Studios mise 390 millions d’euros sur cette série rien que pour la saison 1.

