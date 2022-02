Le Seigneur des anneaux, Doctor Strange 2, Sonic 2 : regardez tous les trailers du Super Bowl

L’édition 2022 du Super Bowl a encore été l’occasion de découvrir de nouvelles bandes-annonces pour les films et séries à venir.

Chaque année, le Super Bowl sacre la meilleure équipe de football américain de la saison écoulée. Il s’agit d’un événement sportif planétaire, qui réunit plusieurs millions de spectatrices et de spectateurs. Pour les multinationales, il s’agit d’un rendez-vous immanquable pour mettre en avant leurs produits. Les films et les séries en font bien évidemment partie.

Remporté par les Los Angeles Rams, le Super Bowl LVI a permis de découvrir des images de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de The Lord of the Rings: The Rings of Power ou encore de Sonic 2 le film. Bref, il y en a pour tout le monde. Sortez le pop-corn et appréciez.

The Lord of the Rings: The Rings of Power // Source : Amazon Prime Video

Toutes les bandes-annonces diffusées dans le cadre du Super Bowl

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Quelques heures avant le coup d’envoi du match, Marvel a diffusé une nouvelle bande-annonce pour le très attendu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et cramponnez-vous à votre siège car le film de Sam Raimi a l’air hallucinant. Le réalisateur de la trilogie Spider-Man retrouve sa fibre super-héroïque pour s’aventurer à son tour dans le multivers. Ces quelques minutes sont susceptibles de faire naître un nombre incalculable de théories. Comme celle-ci : ne serait-ce pas le Professeur Xavier des X-Men que l’on aperçoit vers 1m20 ?

Sortie : le 4 mai 2022

Moon Knight

Autre futur gros morceau à venir du Marvel Cinematic Universe, Moon Knight intrigue. Il s’agit d’une série qui sera diffusée sur Disney+, dans laquelle on fera la connaissance d’un super-héros doté de personnalités multiples. Le ton s’annonce très sombre et on peut d’ores et déjà apprécier la performance d’Oscar Isaac, opposé à un Ethan Hawk flippant. On rappelle que le regretté Gaspard Ulliel fait également partie du casting.

Sortie : le 30 mars 2022

The Lord of the Rings: The Rings of Power

« Avant le Roi, avant la Communauté, avant l’Anneau, une nouvelle Légende débute » : voici sans doute la série la plus ambitieuse jamais créée. En tout cas, la toute première bande-annonce de The Lord of the Rings: The Rings of Power préfigure un programme épique et brillamment réalisé (on comprend mieux le budget pharamineux). Les fans trépignent d’impatience : la Terre du Milieu va bientôt rouvrir ses portes, en exclusivité sur Amazon Prime Video.

Sortie : le 2 septembre 2022

Jurassic World : Le Monde d’après

Des dinosaures, des dinosaures et encore des dinosaures : le sixième film de la saga Jurassic Park ne lésinera pas sur le casting des grosses bestioles impressionnantes. On remarquera le clin d’œil à la première trilogie dès le titre (le deuxième film s’appelle Le Monde perdu).

Sortie : 8 juin 2022

Sonic 2 le film

Êtes-vous team Sonic ? Ou team Knuckles ? L’infâme Dr. Robotnik, toujours au sommet de sa forme sous les traits d’un Jim Carrey déjanté, semble avoir choisi. Dans cette deuxième adaptation des aventures du célèbre hérisson bleu imaginé par Sega, Sonic s’associe à Tails pour retrouver une émeraude ayant le pouvoir de détruire des civilisations entières. Elle est bien évidemment convoitée par Dr. Robotnik, qui s’est construit un immense robot pour s’en emparer.

Sortie : 30 mars 2022

DC – The World Needs Heroes

Batman, Black Adam, Flash, Aquaman : ils répondent tous à l’appel de ce trailer rappelant que Warner Bros. a prévu pas moins de quatre films de super-héros cette année. Cette vidéo est surtout l’occasion de découvrir des images pour les films Black Adam, The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom — tous prévus pour le second semestre.

Calendrier :

The Batman : 2 mars 2022

Black Adam : 27 juillet 2022

The Flash : 2 novembre 2022

Aquaman and the Lost Kingdom : 14 décembre 2022

Ambulance

Un film de braquage qui prend place dans la chaleur de Los Angeles, où un vétéran demande à un criminel de trouver de l’argent pour payer les frais médicaux de sa femme. Le duo va s’embarquer dans un braquage historique, avec 32 millions de dollars à la clé. Problème ? Durant leur cavale, ils prennent possession d’une ambulance avec, à son bord, une personne mortellement blessée. Yikes.

Sortie : 23 mars 2022

Nope

Vous connaissez Jordan Peele, le réalisateur de Get Out et Us ? Voici Nope, son prochain long métrage qui a l’air tout aussi bizarre que les précédents…

Sortie : le 3 août 2022