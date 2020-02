Comme à chaque édition, le Super Bowl, grande finale de football américain, est l'occasion de découvrir de nouvelles bandes-annonces pour les films et séries à venir.

Chaque année, au mois de février, les deux meilleures équipes du championnat NFL — football américain — s’affrontent pour obtenir le titre suprême lors du Super Bowl. Pour les marques, c’est l’occasion de toucher des millions de téléspectateurs. C’est pourquoi les studios sont prêts à payer cher pour diffuser 30 petites secondes de leurs futurs films ou séries.

L’édition 2020 du Super Bowl, remportée par les Chiefs de Kansas City face aux 49ers de San Francisco, n’a pas dérogé à cette règle. De Sonic, le film à Black Widow en passant par un premier aperçu des futures séries Marvel diffusées sur Disney+, on fait le point sur les trailers partagés.

Sonic, le film

La toute première bande annonce de l’adaptation des aventures de Sonic, célèbre héros de jeux vidéo, laissait craindre le pire. Mais, depuis, Paramount a revu sa copie et le hérisson hyper rapide a désormais toutes les cartes en mains pour arracher quelques sourires. Au pire, il pourra toujours compter sur Jim Carrey, qui enfile le costume du méchant Dr. Robotnik.

Sortie : 12 février 2020

Hunters

Amazon a décidé de mettre en avant Hunters lors du Super Bowl. Dans cette série, des chasseurs de nazis emmenés par Al Pacino doivent empêcher l’instauration d’un IVe Reich aux États-Unis. Elle est produite par Jordan Peele, réalisateur du remarqué Get Out.

Sortie : 21 février 2020

Invisible Man

Énième relecture du mythe de l’homme invisible. Cette fois, le récit s’articule autour d’une femme qui va peu à peu perdre pied à mesure que son ex, violent, refait surface sans qu’elle ne puisse réellement le voir.

Sortie : 26 février 2020

Sans un bruit 2

Très original avec son univers où le silence est roi pour qui veut rester en vie, Sans un bruit premier du nom avait fait forte impression lors de sa sortie. La suite est partie pour être du même acabit, sachant qu’il y aura des flashbacks qui expliqueront comment les créatures réagissant aux bruits sont arrivées.

Sortie : 18 mars 2020

Mulan

« Il est de mon devoir de me battre pour le Royaume et de protéger ma famille » : Disney continue de réadapter ses dessins animés en films. C’est au tour de Mulan d’avoir droit à ce traitement. Spoiler : l’original risque d’être beaucoup mieux.

Sortie : 25 mars 2020

No Time To Die

No Time To Die n’est autre que le 25e film James Bond, le cinquième pour Daniel Craig. Dans ce nouvel opus réalisé par Cary Joji Fukunaga, l’agent secret doit affronter Rami Malik. Signalons le retour de Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine Swann.

Sortie : 8 avril 2020

Black Widow

Après une année 2019 marquée par la sortie d’Avengers : Endgame, le MCU reprend du service en avril prochain avec Black Widow. Comme le titre l’indique, il s’agit d’un film centré sur l’héroïne campée par Scarlett Johansson. Visiblement, elle va retrouver sa famille d’espions entre deux aventures avec les Avengers. Les quelques secondes permettent de découvrir le look de Taskmaster, qui ressemble à une copie dark de Captain America.

Sortie : 29 avril 2020

Fast & Furious 9

Alors : Dominic Toretto (Vin Diesel) a visiblement un frère très énervé (John Cena) et Han Lue (Sung Kang), pourtant censé être mort, n’est pas mort. Bref du Fast & Furious dans le texte avec du gros boum boum comme on aime. Il faut bien évidemment être fan du toujours plus.

Sortie : 20 mai 2020

Minions 2 : Il était une fois Gru

On espère que vous aimez beaucoup les Minions. Car ils sont de retour pour un prologue qui racontera les origines de Gru.

Sortie : 8 juillet 2020

Top Gun : Maverick

Des avions, Tom Cruise qui court torse nu, encore des avions, des hommes qui se chamaillent, toujours des avions, Jennifer Connelly qui regarde vers le ciel, Tom Cruise dans un avion… Le futur film de l’année 2020 méritait bel et bien ses 30 secondes.

Sortie : 15 juillet 2020

Bob l’éponge, le film : Éponge en eaux troubles

Bob et son fidèle acolyte Patrick doivent partir vers la Cité Perdue d’Atlantic City pour retrouver Gary. Ah, il y a Snoop Dogg et Keanu Reeves dans ce film d’animation… Parce que pourquoi pas.

Sortie : 5 août 2020

Les séries Marvel de Disney+

Marvel a décidé d’étendre le MCU au monde de la télévision. Dans les mois à venir, la plateforme Disney+ proposera les séries Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision et Loki. À l’occasion du Super Bowl, Marvel a diffusé un court teaser montrant un aperçu des trois programmes. Et c’est clairement WandaVision qui tient la dragée haute.

Sortie : on ne sait pas

