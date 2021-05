Moon Knight doit arriver en 2022 sur Disney+. Voici les principaux éléments que l'on connait sur cette prochaine série TV de Marvel.

Qui est Moon Knight ?

D’aucuns pourraient dire que c’est le « Batman de Marvel » et ce n’est pas tout à fait absurde comme comparaison. Après tout, il est à la tête d’une immense fortune et opère la nuit, dans un costume qui ne révèle rien de son identité, pour appréhender les malfrats ou s’opposer à des menaces plus dangereuses — voire surnaturelles. C’est aussi un sacré combattant au corps à corps et un expert en armes blanches.

Créé au milieu des années 70 par Doug Moench et Don Perlin, Moon Knight est un héros dont l’alignement moral est relativement souple — il faut dire qu’il a plusieurs personnalités, ce qui lui donne un avantage face à des attaques psychiques. Pour le dire autrement, son comportement pourrait le rapprocher plus d’un Batman ou d’un Punisher — il peut tuer des criminels — que d’un Superman ou Captain America.

On sait qu’il a eu une vie de mercenaire et qu’il est laissé pour mort lors d’une mission en Égypte. Il a été remis sur pied par une tribu locale et c’est lors de cet épisode qu’il décide de revêtir l’identité d’un combattant masqué, Moon Knight, après avoir eu l’impression d’entrer en contact avec Khonsou, le dieu de la Lune. D’ailleurs, au fil de ses aventures, les pouvoirs de Moon Knight dépendront des phases de la Lune.

Il est à noter que les pouvoirs de Moon Knight ne sont pas innés et, de plus, il ne les a pas toujours conservés. Ainsi, Moon Knight, dont la vraie identité est Marc Spector, est moins performant lors des nouvelles lunes — le satellite n’est pas visible la nuit –, mais est redoutable quand c’est la pleine lune. Mais même sans ses capacités accrues, Moon Knight reste un adversaire difficile.

Le passif de Moon Knight et la présence de plusieurs personnalités font que ce héros s’est parfois retrouvé en opposition avec d’autres champions Marvel. Il lui est par exemple arrivé d’affronter certains membres des Avengers, comme Docteur Strange, Black Panther ou bien Thor. Grâce aux pouvoirs de Khonshu, il a même été en mesure de manier son célèbre marteau, Mjolnir.

Date de l’annonce

Les projets de Marvel Studios avec Moon Knight ont été rendus publics le 23 août 2019, lors de la convention bi-annuelle D23. Dans la foulée, Disney a aussi annoncé deux autres séries télévisées pour son service de vidéo à la demande par abonnement : She-Hulk et Miss Marvel. Ces trois séries s’ajoutent aux quatre déjà connues : WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki et Hawkeye.

Le casting de Moon Knight

Dans un message publié sur Twitter le 27 mai, on peut voir Oscar Isaac photographié devant des planches de Moon Knight. Le fait que l’acteur américano-guatémaltèque — que l’on a déjà pu voir dans l’univers Disney dans Star Wars, en tant que Poe Daemeron — incarne Moon Knight était toutefois connu depuis le début de l’année.

Concernant le reste du casting, on sait que l’acteur américain Ethan Hawke est aussi de la partie, pour un rôle encore secret. Il devrait incarner l’antagoniste principal de la série — l’univers du combattant masqué ne manque pas d’opposants, tels Raoul Bushman Shadow Knight, Sun King, Black Spectre… il n’y a que l’embarras du choix. Autre nom à noter au casting, l’actrice May Calamawy.

Quelle histoire pour Moon Knight ?

On ne sait rien du synopsis de la série télévisée, Marvel Studios laissant la page officielle du projet vide, en date du 28 mai 2021. Cela dit, la présence derrière la caméra du cinéaste égyptien Mohamed Diab, et au casting de May Calamawy, qui est elle-même égyptienne et palestinienne, suggère que la série pourrait évoquer la période égyptienne de Moon Knight, dans des flashbacks ou par une origin story.

Moon Knight intégrera la phase quatre du Marvel Cinematic Universe, qui a démarré avec Black Widow au cinéma et WandaVision en série. On ne sait pas encore si des références seront intégrées dans la série pour ancrer Moon Knight au reste du MCU et, le cas échéant, de quelle façon. On ne sait pas non plus si d’autres personnages de l’univers Marvel seront introduits à cette occasion ou y figureront en caméo.

Ce qui est sûr, c’est que Moon Knight finira par rejoindre les autres héros sur grand écran.

Saisons et épisodes

Une seule saison a été annoncée pour le moment, en 2019. Elle sera composée de six épisodes d’une durée individuelle d’environ 40 à 50 minutes. C’est le même format qui a été retenu pour Falcon et le Soldat de l’Hiver, tant en termes de durée que de nombre d’épisodes. WandaVision, en comparaison, avait plus d’épisodes (neuf), mais les durées étaient beaucoup plus hétérogènes.

Tournage et équipe

Le tournage a commencé fin avril 2021 à Budapest, en Hongrie. Derrière la caméra, on trouve le réalisateur Mohamed Diab (Les Femmes du bus 678, Clash), mais aussi Justin Benson et Aaron Moorhead, qui s’occuperont de certains épisodes. À l’écriture, c’est Jeremy Slater (Les Quatre Fantastiques, Death Note, Umbrella Academy)

Où et quand ?

Annoncée par Disney en 2019, la série télévisée viendra nourrir la plateforme Disney+ en 2022.

