Soldes 2022 : ne loupez pas les excellents jeux vidéo Deathloop, Hades, Resident Evil Village

Les soldes démarrent aujourd’hui en France. On vous propose une sélection de jeux vidéo récents à des tarifs très intéressants.

On espère qu’il vous reste encore quelques étrennes. Car les soldes démarrent ce mercredi 12 janvier 2022 en France, et c’est une nouvelle fois l’occasion de dépenser un peu d’argent (sans trop se ruiner non plus). Vous avez reçu une nouvelle console à Noël (la chance, puisqu’elles sont dures à trouver) ? Voici plusieurs jeux récents qui sont déjà proposés à des prix très, très intéressants.

Les jeux vidéo à ne pas louper pendant les soldes

Deathloop (PS5) — 34,99 €

Deathloop // Source : Capture PS5

Deathloop n’est disponible que depuis quelques mois. Et le fait qu’il soit déjà dans le bac des soldes ne veut pas dire qu’il s’agit d’un mauvais jeu. Bien au contraire : développé par le studio français Arkane, il n’est pas passé loin d’être élu jeu de l’année à la dernière cérémonie des The Game Awards (il était l’un des grands favoris). Il prend la forme d’une enquête — alimentée par une boucle temporelle — à la fois brillante et intelligente. À tel point que la partie action apparaît vite en retrait face au puzzle géant que doivent résoudre les joueuses et les joueurs.

Resident Evil Village (PS5) — 27,99 €

Resident Evil Village // Source : Capcom

Encore un jeu lancé en 2021 qui mérite amplement le détour. Si Resident Evil Village peine parfois à raccrocher les wagons avec la saga star de Capcom, force est de reconnaître qu’il demeure une expérience horrifique captivante (et flippante pour les plus peureuses et peureux). Beau comme un diable (sur les consoles dernière génération), le survival-horror en vue à la première personne est d’une efficacité redoutable. En prime, il réserve quelques moments de haute volée (notamment avec la grande madame visible sur la capture ci-dessus).

Hades (PS5, PS4, Xbox) — 15,99 €

Hades // Source : Supergiant Games

Vous n’avez toujours pas joué à Hades ?! Mais qu’attendez-vous ! Claque artistique, référence en matière de gameplay exigeant, pépite en termes d’accomplissement… Essayer Hades c’est y succomber illico pour ne plus jamais le lâcher avant d’accomplir la destinée de Zagreus, rejeton du Dieu des Enfers qui désire aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Ce qui l’obligera à surmonter plusieurs épreuves à la difficulté crescendo. À moins de 20 €, ce serait un péché de refuser l’invitation.

Assassin’s Creed Valhalla (PS5, PS4, Xbox) — 29,99 €

Assassin’s Creed Valhalla // Source : Ubisoft

Il n’y a pas eu d’Assassin’s Creed inédit en 2021, Ubisoft continuant de concentrer ses efforts sur l’opus Valhalla, paru fin 2020. Autant dire que le jeu d’action et d’aventure inspiré de l’univers viking a du contenu à revendre. Au point qu’on s’y perd parfois un peu. Autrement, la prise en main est aussi plaisante qu’accessible, dans la plus pure tradition des productions Ubisoft. Vous cherchez de la quantité ? Assassin’s Creed Valhalla est le jeu qu’il vous faut.

Dishonored & Prey : The Arkane Collection (PS4, Xbox One) — 24,99 €

Dishonored // Source : Bethesda

Quatre jeux, certes anciens, pour le prix d’un : c’est la promesse de Dishonored & Prey : The Arkane Collection, une compilation réunissant Dishonored, Dishonored 2, Dishonored : Death of the Outsider et Prey. Soit quatre jeux qui empilent des qualités évidentes, à commencer par des univers originaux et particulièrement inspirés. Spoiler : c’est le studio derrière Deathloop qui a développé ce quatuor.

Cyberpunk 2077 (PS5, PS4, Xbox) — 15,99 €

Cyberpunk 2077 // Source : CD Projekt Red

Que vient faire ici Cyberpunk 2077, jeu hyper attendu mais qui a particulièrement déçu depuis son lancement ? Disons que c’est un pari sur l’avenir. À moins de 20 €, vous faites aussi l’acquisition de la version nouvelle génération (la mise à niveau est gratuite) prévue pour cette année et qui pourrait permettre au RPG de CD Projekt Red de se redorer un peu le blason. Au pire, Cyberpunk 2077 a aujourd’hui reçu suffisamment de mises à jour pour proposer une expérience de jeu décente.

