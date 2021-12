Star Wars Eclipse, Alan Wake 2, Elden Ring : les 5 annonces à retenir des Game Awards 2021

La cérémonie des Game Awards a une fois encore été le théâtre de multiples annonces. Voici les cinq à retenir.

Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre s’est tenue la cérémonie des The Game Awards 2021. Outre la remise des prix, Geoff Keighley, organisateur et présentateur, avait promis plusieurs grosses annonces — du niveau d’Elden Ring.

On n’a pas été déçu du show : pendant un peu plus de trois heures, les bandes-annonces se sont succédées, pour le plus grand bonheur des joueuses et des joueurs. Voici les cinq grands moments qu’on a décidé de retenir.

Star Wars Eclipse // Source : Lucasfilm Games

Les cinq annonces à retenir de la cérémonie des The Game Awards 2021

Star Wars, par Quantic Dream

On connaît le nom du prochain jeu de Quantic Dream, studio spécialisé dans les jeux narratifs acclamés. Et il va s’attaquer à un monument avec Star Wars Eclipse, présenté dans une bande-annonce que les fans risquent de regarder en boucle. Sur le site de Lucasfilm Games, forcément partenaire, on découvre que le projet est « au début du développement ». Il prendra la forme d’un jeu d’action/aventure, avec un fort accent sur la narration et un casting réunissant plusieurs personnages clés. Il se situera pendant l’ère de la Haute République (soit des années avant la prélogie).

Alan Wake 2, enfin

Alan Wake est récemment revenu sur le devant de la scène avec une remasterisation de sa toute première aventure. Comme attendu, elle a servi à préparer le terrain pour une suite — qui sera disponible plus de dix ans après. Sam Lake, du studio Remedy Entertainment, annonce la couleur : Alan Wake 2 s’inscrira davantage dans le genre horreur (là où son prédécesseur lorgnait plus du côté de l’action). Il est attendu pour 2023 et davantage d’informations seront normalement partagées l’été prochain.

6 minutes époustouflantes de Senua’s Saga: Hellblade II

La claque visuelle de cette édition 2021 des The Game Awards est sans conteste à aller chercher du côté de Senua’s Saga: Hellblade II. Le jeu s’est offert une bande-annonce de gameplay époustouflante, qui préfigure une aventure grandiose. Voix incessantes dans la tête de l’héroïne, qualité des textures, effets de lumière à tomber, combat impressionnant contre un géant étrange… On a désormais hâte de mettre les mains sur Senua’s Saga: Hellblade II, développé par Ninja Theory (studio qui appartient à Microsoft). Il s’agit pour rappel de la suite de Hellblade: Senua’s Sacrifice — dont le traitement des maladies mentales avait été applaudi.

Le retour de Telltale Games

Quelqu’un se souvient de Telltale Games, studio qui a connu son heure de gloire en multipliant les jeux narratifs sous licence (à commencer par The Walking Dead) ? Après une fermeture brutale en 2018 et une renaissance miraculeuse quelques mois plus tard, l’entreprise est visiblement prête à aller de l’avant. Elle tentera de se refaire la cerise avec une adaptation de la série The Expanse, diffusée sur Amazon Prime Video. Son nom ? The Expanse: A Telltale Series.

Un petit peu de Elden Ring

Devinez quoi ? Elden Ring s’est illustré dans la catégorie des jeux les plus attendus pour 2022 (pour la deuxième année consécutive). On prend déjà les paris : il sera l’un des immenses favoris pour la prochaine cérémonie des The Game Awards — et peut-être succèdera-t-il à It Takes Two. En attendant, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire. On rappelle que la sortie est prévue pour le 25 février.