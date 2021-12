Cela ne fait plus de doute : Willem Dafoe sera de retour dans Spider-Man No Way Home.

Le prochain Spider-Man, en salles le 16 décembre 2021, va ouvrir les portes du multivers Marvel. Cela signera le grand retour de nombreux méchants des anciens films de la franchise Spider-Man, comme le Dr Octopus à nouveau interprété par Alfred Molina et Electro sous les traits de Jamie Foxx. Mais le Bouffon Vert, aperçu dans toutes les bandes-annonces de No Way Home, sera-t-il à nouveau interprété par Willem Dafoe ?

Le Bouffon Vert était le seul méchant des anciens films qui ne montrait pas son visage jusqu’ici. On ne l’apercevait que de loin ou via ses armes. C’est maintenant chose faite.

Willem Dafoe sera dans No Way Home

Lors d’un panel spécial « méchants » de la Comic-Con, le 5 décembre 2021, Willem Dafoe était présent aux côtés d’Alfred Molina, de Jamie Foxx et de Tom Holland. C’était la première fois que les acteurs s’ouvraient publiquement sur leur retour dans ces rôles iconiques pour No Way Home.

Cela a aussi été l’occasion de diffuser un nouveau petit trailer :

La scène avec le Bouffon Vert est visible vers la 17e seconde de la séquence. C’est très furtif, mais suffisant pour apercevoir nettement Willem Dafoe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’acteur est fidèle à lui-même dans son interprétation : le Bouffon Vert semble plus démoniaque que jamais et clairement prêt à en découdre — il jette une grenade à un Peter Parker qui essaye de la rattraper à mains nues. Ce n’est pas tout, car vous ne manquerez pas de constater qu’il apparaît certes dans son costume vert iconique, mais avec une cape mauve. Dans No Way Home, il sera effectivement vêtu d’un nouveau costume.

D’ailleurs, lors du panel, Willem Dafoe s’est amusé à faire un petit teasing à ce sujet. « Je ne sais pas jusqu’à quel point on peut s’amuser avec les spoilers, mais le look est un peu différent. Norman et le Bouffon se sont améliorés et ont un peu plus d’un tour dans leur sac, donc (…) disons qu’il y a eu des améliorations sur le costume. »

Voilà donc une nouvelle confirmation pour ce très attendu opus avec l’homme-araignée (qui ne sera sans doute pas le dernier de la franchise avec Tom Holland). Il reste une incertitude sur la présence ou non de Tobey Maguire et Andrew Garfield, bien que d’étranges montages dans les trailers suggèrent qu’ils aient été effacés numériquement.

