Il n'y aurait bientôt plus qu'un seul service appelé PlayStation Plus, qui regrouperait les deux abonnements de Sony, le PS Plus et le PS Now, ainsi que des bonus pour certains tarifs.

Sous le nom de code « Spartacus », Sony serait en train de développer son propre Game Pass à la XBox : un abonnement mensuel illimité qui permettrait d’avoir accès à de très nombreux jeux, sans limite de temps ou coût supplémentaire.

Il s’agirait d’un abonnement mensuel pour avoir accès à un catalogue de jeux, nouveaux comme anciens, accessibles sur PS4 et PS5. Ce projet Spartacus réunirait en un seul abonnement le PlayStation Plus (qui permet de jouer à des jeux en ligne) et le PlayStation Now (qui permet de jouer à des jeux rétro).

Cette information de Bloomberg, publiée le 3 décembre 2021, serait très importante si elle venait à être confirmée, car c’est un système qui fonctionne bien chez Microsoft. Nos confrères américains citent pour l’instant des sources anonymes, qui disent ne pas avoir été autorisées à en parler officiellement.

Un abonnement PS Plus global avec plusieurs déclinaisons

D’après Bloomberg, Sony garderait le nom de PS Plus pour regrouper ces abonnements, et laisser partir le nom PS Now. Il pourrait y avoir trois tarifs d’abonnement :

Premier prix : contiendrait seulement en plus l’abonnement PS Plus

Deuxième prix : ajouterait un gros catalogue de jeux PS4 et peut-être PS5 dans le futur (vu qu'il n'y a, pour l'instant, encore que très peu de jeux PS5 exclusifs)

Troisième prix : ajouterait aussi des démos, du streaming et des jeux rétro de PS1, PS2, PS3 et PSP.

Sony n’a pas commenté ces informations.

