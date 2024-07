Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft a officialisé une nouvelle augmentation de la grille tarifaire du Xbox Game Pass. La version Ultimate passe à 17,99 € par mois, contre 14,99 euros aujourd’hui.

« Vous n’avez plus besoin d’une console Xbox », fait savoir Microsoft dans cette publicité. En revanche, il vous faut un abonnement Xbox Game Pass, qui connaît une seconde augmentation tarifaire depuis son lancement.

Comme on peut le découvrir sur cette page publiée sur le site la multinationale, les prix subiront une inflation dès le mercredi 10 juillet (à compter du 12 septembre pour les abonnés existants).

La France est bien évidemment concernée. Le Xbox Game Pass Ultimate, l’option la plus chère mais aussi la plus intéressante, va passer de 14,99 à 17,99 € (contre 12,99 € à son lancement). Le Xbox Game Pass pour PC, de son côté, s’affichera à 11,99 €, contre 9,99 € aujourd’hui. Enfin, le Xbox Game Pass standard sera temporairement indisponible et va évoluer « ces prochains mois », en supprimant l’accès aux nouveaux jeux Microsoft dès le jour de leur sortie mais en ajoutant la possibilité de jouer en ligne (le prix sera de 14,99 $ aux États-Unis).

Le Xbox Game Pass Ultimate reste intéressant à 17,99 €

C’est la deuxième augmentation du Xbox Game Pass en un peu plus d’un an. Mais elle n’a strictement rien d’illogique quand on sait ce que l’abonnement propose et quand on le compare à des offres de SVOD (pour rappel, Netflix Premium coûte 19,99 € par mois). À 12,99 € par mois, le Xbox Game Pass Ultimate disposait d’un rapport qualité-prix presque trop bon.

À 17,99 €, le Xbox Game Pass Ultimate reste encore très, très intéressant. Pour ce prix, vous pouvez :

Jouer en ligne sur votre console Xbox ;

Accéder à un large catalogue de jeux sur Xbox et sur PC ;

Jouer en streaming sur une myriade de plateformes ;

Jouer dès le jour de leur sortie aux nouveautés Xbox ; Bénéficier du catalogue EA Play ; Recevoir des réductions ; Profiter de bonus exclusifs.



À l’inverse, le nouveau Xbox Game Pass Standard paraît beaucoup moins attractif en perdant la garantie de pouvoir jouer aux exclusivités dès leur lancement. Surtout avec un écart de prix assez faible (on ne connaît pas encore le prix en France, mais la différence devrait être inférieure à 5 € par rapport à la version Ultimate). C’est un choix stratégique de la part de Microsoft, qui affaiblit le Xbox Game Pass Standard pour pousser les joueuses et les joueurs vers le Xbox Game Pass Ultimate (qui lui rapporte plus).

On notera aussi que cette inflation intervient à quelques jours d’un immense événement pour le Xbox Game Pass : l’arrivée de Call of Duty, avec l’épisode Black Ops 6 attendu pour le 25 octobre. Pour y jouer ce jour-là via le Game Pass, il faudra donc être un membre Ultimate… à 17,99 euros par mois.

