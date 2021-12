Fortnite n'avait pas connu d'aussi grosse mise à jour depuis deux ans, mais ça y est : le troisième chapitre du jeu d'Epic Games arrive. Combien de temps durera la mise à jour ? À quoi ressemblera la nouvelle carte ? Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la fin du chapitre 2, l'événement « The End » de clôture, et les rumeurs sur ce chapitre 3 très attendu.

Fortnite a passé deux ans sans connaître une modification aussi importante de son interface. Le chapitre 2, qui avait révolutionné le jeu de survie et de construction, est sorti en octobre 2019. Il est ainsi logique que les joueurs et joueuses attendent avec impatience le chapitre 3 de Fortnite, teasé depuis des mois, mais dont est encore loin de connaitre tous les détails.

Le jeu en ligne multijoueurs, où 100 personnes sont lâchés sur une île et doivent s’éliminer, décline ses mises à jour importantes en « saisons » et en « chapitres » depuis plusieurs années, montrant combien il s’est « événementialisé ».

En 2021, il comptait 350 millions de joueurs et joueuses inscrites dans le monde, confirmant sa place de leader. Ils seront nombreux à attendre l’événement de fin du chapitre 2, ce 4 décembre, et le début du chapitre 3 qui va suivre.

Voici tout ce que l’on sait sur ce grand événement.

Comment participer à l’événement The End dans Fortnite

L’événement « The End » aura lieu le samedi 4 décembre à 22h (heure française) : il s’agira, comme Fortnite a l’habitude de le faire, d’un moment exceptionnel dans le jeu. Généralement, les parties classiques s’arrêtent, et les gamers deviennent les spectateurs d’éléments en cinématique. Mais cette fois-ci, il semblerait plutôt qu’ils seront amenés à participer activement à une grande bataille.

The End va marquer la fin du chapitre 2 du jeu, clôturant plus de deux années dans cette même zone spatio-temporelle — même si Fortnite a bien évolué depuis 2019, il n’y a pas eu d’énormes bouleversements comme ce fut le cas jadis.

Que va-t-il se passer au cours de ce grand événement samedi soir ? D’après le site officiel d’Epic Games, les joueurs auront un rôle important : « La Reine Cube prépare son ultime assaut sur l’île. Après cela, plus rien ne sera jamais comme avant. Prenez les armes et affrontez l’ultime destructrice de toutes les réalités. Participez à ‘La fin’, l’événement unique au cours duquel vous devrez vous battre pour préserver votre héritage. »

Quand ? Le samedi 4 décembre

Quelle heure ? Epic précise qu’il vaut mieux se connecter à partir de 21h30 pour être sûrs de pouvoir y participer.

Quoi ? Un événement qui se jouera par équipes de 16 joueurs et joueuses.

Bonus : « Tous les joueurs qui participent à la bataille contre la Reine Cube en participant à l’événement recevront un écran de chargement et un revêtement de circonstance », précise le site.

Le Début de La Fin. Conclusion du Chapitre 2 | 04/12/21 | 22hhttps://t.co/KAMA3cAote pic.twitter.com/dIbsPGTUq5 — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 24, 2021

Date de sortie du chapitre 3 de Fortnite

Le troisième chapitre est censé être déployé après l’événement The End. Généralement, il faut compter près d’une journée pour avoir accès à la dernière mise jour.

En octobre 2019 toutefois, les joueurs et joueuses avaient dû patienter beaucoup plus longtemps : l’énorme mise à jour avait mis le jeu à l’arrêt pendant 38 heures, un record historique qui avait fait paniquer de nombreux fans… Avant de les voir revenir de plus belle dans un monde virtuel amélioré.

D’ailleurs, l’événement de fin du chapitre 1, qui avait précédé le lancement du chapitre 2, s’appelait déjà The End. Les serveurs de Fortnite vont-il subir le même coup d’arrêt cette fois-ci ?

Quand les « leakeurs » refusent de « leaker »

C’est un fait rare dans le monde du jeu vidéo, et encore plus sur Fortnite, dont de très nombreux influenceurs se sont fait la spécialité de faire fuiter la moindre information à venir sur le jeu. Deux des plus suivis, HYPEX et Twea, ont fait vœu de ne divulgâcher en amont aucun contenu sur le chapitre 3.

« J’ai pris une décision », a annoncé le premier sur Twitter, le 2 décembre, « Je ne ferai rien fuiter sur le chapitre 3 ou les événements liés, même si cela provient d’autres personnes. Sauf si Epic Games publie eux-mêmes [ces informations] », peut-on lire. Le message a connu un écho très important, avec plus de 15 000 likes et 500 partages.

Il faut dire que le chapitre 2 avait été une belle réussite pour Epic Games en terme de communication : certains influenceurs avaient été mis dans la boucle en amont, et très peu d’informations avaient circulé avant le « big reveal » final. « J’ai envie de retrouver ce sentiment », a commenté Hypex, nostalgique de cet émerveillement.

I've made my mind up.. I won't leak anything Chapter 3 or event related even if it leaks by others, unless if Epic post it themselves. I really wanna get this feeling again of no leaks on a chapter/season launch just like pre Chapter 1 Season 6. hopefully y'all agree with this. — HYPEX (@HYPEX) December 2, 2021

L’autre twitto, dont le nom contient tout de même la mention « Fortnite Leaks » sur Twitter, a assuré qu’il ne ferait rien fuiter, mais seulement « pendant la période où les serveurs ne seront plus actifs ». En gros, à partir du moment où la mise à jour du jeu sera lancée et que les joueurs et joueuses devront patienter avant d’y avoir accès.

I won't leak Chapter 3 during downtime ! that's all. — Twea – Fortnite Leaks (@TweaBR) December 2, 2021

Les rumeurs sur Fortnite, chapitre 3

Si vous souhaitez malgré tout obtenir quelques informations sur le chapitre 3 et ne pas vous laisser surprendre, quelques infos ont toutefois déjà commencé à être mises en ligne — elles restent bien sûr à prendre avec des pincettes, tant que rien n’a été officialisé.

Une bande-annonce du chapitre 3 semble avoir commencé à fuiter sur TikTok : on y voit des avatars célèbres de Fortnite se planter sur une colline et observer la carte de l’île (une référence évidente à la scène d’introduction du chapitre 2, lorsque les personnages découvraient cette nouvelle map pleine de rivière et de verdure), avant d’être surpris par une explosion.

Visiblement, l’île pourrait tout simplement être retournée, comme une crêpe : le haut deviendrait le bas (et serait donc enfoui dans la mer) tandis que s’élèverait une toute nouvelle map avec uniquement des lieux inédits.

– CHAPTER 3 SPOILER WARNING – Alright, for anyone who hasn't seen it yet but wants to, here's the ad that was found on TikTok. I wasn't going to post it, but considering it's already everywhere on the internet, there's no reason to hide it anymore (Found by @cooper17571967) pic.twitter.com/pa8Hu20R2L — Shiina 🎄 (@ShiinaBR) December 2, 2021

