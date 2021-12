L'événement The End, qui clôturait le chapitre 2 de Fortnite, est terminé. Epic Games est à présent en train de mettre à jour ses serveurs pour amorcer le chapitre 3. Et cela peut prendre un bon moment.

Il n’est actuellement plus possible de jouer à Fortnite. Comme de nombreux joueurs et joueuses l’attendaient, un événement collaboratif intitulé The End a scellé ce 4 décembre 2021 le chapitre 2 du jeu de survie et de construction, qui ne cesse de se renouveler pour garder son public en éveil.

L’événement The End a duré 10 minutes (mais il y avait The Rock)

The End a duré environ 10 minutes : les joueurs étaient propulsé sur une map de Fortnite, appelés à combattre une grande méchante, la Reine Cube. Toutefois, les avatars des joueurs ont fini par être trimballés dans les entrailles de l’île, guidés par The Rock (oui, Dwayne « The Rock » Johnson est dans Fortnite). Il fallait alors le suivre pour éviter d’être coincés dans un bâtiment qui s’effondre.

Soudain, le joueur ou la joueuse se retrouve à l’eau et constate, nageant dans la mer, que l’île chérie sur laquelle il ou elle évolue depuis des années est en train… de se retourner comme une crêpe. Tous les lieux que l’on connaissait jusqu’ici disparaissent alors sous la mer, tandis qu’une toute « nouvelle » île apparait. Qu’y a-t-il dessus ? C’est là tout le mystère.

Car depuis 22h30 ce samedi 4 décembre, il n’est plus possible de se connecter à Fortnite. Epic Games, le studio qui édite le jeu, est en train de mettre à jour ses serveurs pour que toutes ces nouveautés soient prises en compte dans le nouveau chapitre 3.

Le chapitre 3 de Fortnite peut mettre du temps à arriver

L’histoire a montré que ces mises à jour peuvent être très longues, très longues. Fin octobre 2019, le jeu d’Epic Games entamait son premier très gros changement : Fortnite se scindait pour la première fois en « chapitres » (et non plus uniquement des saisons). Le deuxième avait apporté de grandes nouveautés et améliorations dans le jeu, mais il avait surtout mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver.

Les joueurs et joueuses étaient restées dans le noir pas moins de 38 heures, sans aucune communication du studio américain, qui avait réussi un coup de maître en jouant sur cette soudaine disparition. Des centaines de millions de gamers avaient ainsi dû attendre patiemment le retour d’un des jeux les plus populaires des années 2010.

Deux ans plus tard, ils désormais sont mieux préparés. Certains pensent que le chapitre 3 pourrait n’arrivera que dans plus de 48 heures, d’autres sont plus optimistes. En tout cas, la tactique d’Epic Games est gagnante pour générer de l’impatience et de l’excitation : lorsque Fortnite rallumera ses lumières, beaucoup seront au rendez-vous.

Pour l’instant, lorsque l’on se connecte au jeu, on tombe sur un « écran d’accueil » où l’on voit un personnage échoué sur un radeau, flottant dans la mer. Attendant probablement, comme nous, l’arrivée du troisième chapitre. Dans un calme étrangement reposant.

