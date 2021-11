Offrir un cadeau à Noël n'est pas toujours très facile, alors on vous aide à choisir un bon jeu vidéo qui fera plaisir, à coup sûr, à votre proche.

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de Noël et il est déjà grand temps de réfléchir aux cadeaux qu’on va offrir à ses proches. Vous n’y connaissez rien en matière de jeux vidéo ? Notre guide va vous aider à faire les bons choix, selon des catégories très ciblées, imaginées par la rédaction de Numerama.

Il y en a pour tous les goûts dans cette sélection de jeux disponibles sur des consoles récentes ou plus anciennes (puisque les nouvelles sont introuvables). Si vous voulez faire plaisir à quelqu’un et garnir le pied d’un sapin de Noël très bien décoré, ces recommandations sont faites pour vous.

Le jeu pour patienter jusque Elden Ring : Sekiro : Shadows Die Twice

Elden Ring est très certainement le jeu vidéo le plus attendu du moment. Et il ne sera pas disponible avant le 25 février 2022. Pour patienter ou, disons, s’y préparer, découvrir Sekiro : Shadows Die Twice peut être une bonne idée. Le précédent jeu de From Software, édité par Activision, constitue un bon terrain d’entraînement. Ok, c’est un peu un cadeau empoisonné — puisque le jeu est dur — mais celle ou celui qui le recevra saura vous remercier quelques mois plus tard tant le sentiment d’accomplissement qui parcourt Sekiro : Shadows Die Twice est immense. En guise d’ultime argument, vous pourrez toujours dire qu’il a été élu jeu de l’année en 2019.

Disponible sur : PS4, Xbox One et PC

Le jeu pour en prendre plein les yeux : Ratchet & Clank : Rift Apart

Un de vos proches est propriétaire d’une PS5 ? Il est très, très chanceux. Et vous pourrez le rendre encore plus heureux en lui offrant Ratchet & Clank : Rift Apart. Il s’agit de l’une des rares exclusivités de la console et elle ressemble à un film d’animation Pixar — sauf que l’on n’est pas un simple spectateur. Ratchet & Clank : Rift Apart est tellement magnifique qu’on n’ose y croire. Derrière les apparences se cache un jeu d’action diablement efficace, qui bénéficie d’armes exotiques très sympathiques à utiliser.

Disponible sur : PS5

Le jeu pour voyager depuis son canapé : Forza Horizon 5

On aurait très bien pu mettre Forza Horizon 5 dans la catégorie précédente, tellement le jeu exclusif à l’écosystème Xbox est ébouriffant. Photoréaliste, il permet de parcourir un Mexique fictif mais incroyablement crédible, au volant de bolides simples à conduire (avec les aides activées par défaut). Ce petit voyage virtuel au sein d’environnements ouverts baigne bien évidemment dans la chaleur de l’Amérique centrale. Bref, on peut aller chercher dans Forza Horizon 5 le soleil qu’on n’a plus dehors…

Disponible sur : Xbox Series S/X, Xbox One et PC

Le jeu pour éliminer le foie gras et la dinde : Ring Fit Adventure

Au-delà des cadeaux, Noël rime avec repas copieux. Saumon, dinde bien garnie, foie gras, bûches au beurre, brioche, glaces… Pendant une semaine, on a tendance à s’en mettre plein l’estomac — d’où les bonnes résolutions qui doivent démarrer dès le 2 janvier (le 1er, c’est encore la gueule de bois). Et quoi de mieux qu’un jeu vidéo motivant pour vite éliminer les kilos en trop ? Disponible sur Switch, Ring Fit Adventure prend la forme d’une aventure composée d’épreuves physiques. Une manière de faire du sport, sans trop s’en rendre compte.

Disponible sur : Nintendo Switch

Le jeu à offrir à son âme sœur : It Takes Two

It Takes Two est le coup de cœur de beaucoup trop de monde cette année. Il suffit d’y jouer une poignée de minutes pour comprendre pourquoi. S’il est indispensable d’être deux pour en profiter (le gameplay est pensé à 100 % pour la coopération), It Takes Two est une expérience incroyable. Elle est généreuse, remplie d’idées, bien écrite, longue et touchante. Comme l’histoire s’articule autour d’un couple, autant y jouer en couple.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC

Le jeu à offrir pour déprimer après le Nouvel An : The Last of Us Part II

Janvier et février sont souvent des mois associés à la déprime, à cause du froid qui règne, des journées courtes et de la nécessité de se remettre des fêtes (qui mettent généralement beaucoup de sourires sur les lèvres). The Last of Us Part II n’aidera pas à aller mieux, mais profitera du mood du moment pour appuyer un peu plus là où ça fait mal. D’une noirceur rarement vue dans le monde du jeu vidéo, sans pitié avec ses personnages, The Last of Us Part II est un immanquable.

Disponible sur : PS4

Le jeu à offrir pour avoir la paix jusqu’au prochain Noël : Animal Crossing : New Horizons

Vous ne faites qu’un seul cadeau par an, et c’est au moment de Noël ? Optez pour Animal Crossing : New Horizons, certainement le jeu le plus chronophage disponible à l’heure actuelle. Il a largement de quoi tenir en haleine pendant douze mois, soit jusqu’à la future réunion autour d’un sapin — d’autant plus depuis sa grosse mise à jour.

Disponible sur : Nintendo Switch

Le jeu incontournable que votre proche aurait pu louper : Hades

Votre cercle de proches rassemble peut-être des individus qui ne connaîtraient pas Hades, chef-d’œuvre sorti en 2020. C’est une anomalie à réparer à tout prix. Dans Hades, les échecs sont nombreux, mais les tentatives accouchent d’une leçon à retenir pour s’améliorer. Par conséquent, on devient très vite accro, d’autant qu’on est charmé par la flamboyante direction artistique et captivé par cette relecture de la mythologie grecque. Où chaque divinité ressemble à une gravure de mode.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et PC

Le jeu à offrir à un enfant : Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Pour faire plaisir à un enfant, un jeu vidéo Super Mario constituera souvent une bonne idée. Portage d’un opus paru sur Wii U, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury s’appuie sur un univers coloré et accueillant, où le célèbre plombier peut enfiler plusieurs costumes ultra mignons (il y a une tenue chat !). Les niveaux sont accessibles et simples, sauf à vouloir récupérer toutes les étoiles. Inédite, l’extension Bowser’s Fury est un bonus plus qu’intéressant : elle montre à quoi pourrait ressembler un futur Mario en monde ouvert.

Disponible sur : Nintendo Switch

Le jeu à offrir pour éviter de partir en queue leu leu : Mario Kart 8 Deluxe

Un repas de Noël un peu trop arrosé peut vite se transformer en cirque. Pour éviter tout moment gênant qu’on finira par regretter pendant des années, il est peut-être préférable de se lancer dans un championnat de Mario Kart 8 Deluxe. Les raisons sont nombreuses : on peut y jouer à beaucoup, le gameplay est accessible (et parle à tout le monde) et c’est ultra convivial. Notez que nous déclinons toute responsabilité en cas de carapace bleue à l’origine d’une vive dispute — voire de liens brisés.

Disponible sur : Nintendo Switch

