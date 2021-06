Exclusif à la PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart s'appuie sur un arsenal assez copieux et très loufoque. Voici les cinq armes qui ont notre préférence pour semer des dégâts dans les rangs ennemis.

Dans Ratchet & Clank : Rift Apart, jeu vidéo exclusif à la PlayStation 5, le héros Ratchet et l’héroïne Nivet disposent d’un arsenal très complet. Comme à son habitude, le studio Insomniac Games a imaginé plusieurs armes atypiques, permettant aux joueuses et aux joueurs de varier les plaisirs. Cette diversité est une composante essentielle du gameplay, qui permet de passer rapidement d’une arme à une autre en fonction des situations.

Par ailleurs, l’arsenal proposé dans Ratchet & Clank : Rift Apart évolue avec le temps. Concrètement, plus on utilise une arme, plus elle monte en niveaux (jusqu’au palier numéro 5). Cette progression donne accès à des améliorations à débloquer au moyen de cristaux ramassés dans le jeu. On retiendra une chose : une arme améliorée à 100 % sera d’autant plus redoutable.

On a pu tester toutes les armes de Ratchet & Clank : Rift Apart à l’occasion de notre test réalisé en amont de la sortie. Et on a sélectionné les cinq qui ont notre préférence.

Nos cinq armes préférées dans Ratchet & Clank : Rift Apart

Éradicateur

Dans tout bon jeu de tir qui se respecte, il vaut mieux ne jamais sortir sans l’équivalent d’un fusil à pompe. Dans le cas présent, on parle quand même d’un fusil équipé de quatre canons envoyant du plasma pour semer de lourds dégâts dans les rangs ennemis. Pour les combats proches, c’est certainement la meilleure arme de Ratchet & Clank : Rift Apart, capable de pulvériser l’armure de n’importe quel soldat en quelques secondes. À noter que l’Éradicateur exploite les gâchettes adaptatives de la DualSense à merveille : appuyer à fond sur R2 pour utiliser tous les canons ou s’arrêter à mi-course pour n’en utiliser que la moitié (et économiser quelques munitions).

On adore : la violence avec laquelle l’armure des ennemis vole en éclats à l’impact.

Dynamanite

Le Dynamanite prend la forme d’une simple grenade qu’on balancerait comme n’importe quel outil du genre. Mais, en réalité, cette arme prend la forme d’un gros champignon qui attire les ennemis pour mieux leur tirer dessus. Cela permet de créer un semblant de diversion pour s’échapper d’une situation critique ou raccourcir la durée d’un affrontement. Il est carrément possible de multiplier ces alliés pour accoucher d’une véritable guerre des tranchées. Là encore, l’apport de la DualSense est notable : pour viser avec précision, il est nécessaire de ne pas appuyer à fond sur la gâchette R2.

On adore : la bouille des champignons.

Coup de foudre

Le Coup de Foudre est, comme son nom le présage, un véritable… coup de foudre. Pourtant, sur le papier, on a déjà vu cette arme 1 000 fois dans d’autres jeux : un fusil qui balance des arcs électriques sur les ennemis jusqu’à les rendre inoffensifs pendant quelques secondes. Sauf que cette astuce fonctionne aussi sur les boss, soit de quoi se faciliter vraiment la tâche. Il y a même la possibilité de créer une réaction en chaîne : si un opposant meurt pendant qu’il est électrocuté, la charge électrique se répandra sur ses copains à proximité. Bref, on peut dire que le courant passe bien avec cette arme.

On adore : voir un gros ennemi trembloter pendant quelques secondes.

Pacifiste

Le lance-roquette est un véritable classique. Celui de Ratchet & Clank : Rift Apart est capable de faire de très, très lourds dégâts. La description suffit pour convaincre : « Tire une roquette qui libère des micro-roquettes à l’impact ». On peut le confirmer : ce ne sont pas des salades. Simple et efficace.

On adore : le lance-roquette, d’une manière générale.

Gant de l’Apocalypse

Le Gant de l’Apocalypse porte terriblement bien son nom. Il s’agit d’une arme à la fois mignonne et infernale. Mignonne puisqu’elle consiste à lancer des œufs déployant des petits robots choupi. Infernale car ces petits robots se chargent ensuite de se ruer sur les ennemis pour les attaquer, avant d’exploser pour occasionner toujours plus de dégâts. Bien souvent, on se contente de lâcher ces partenaires dans la nature et de s’arrêter de tirer dans le but de profiter du spectacle chaotique qu’ils nous offrent. Oui, c’est de l’exploitation.

On adore : reposer son index pendant que les petits robots font leur travail.

