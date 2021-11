Vous pouvez télécharger la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing : New Horizon et aller de ce pas boire un café avec Robusto !

C’est une bonne surprise pour les fans de Tom Nook : l’immense mise à jour gratuite du jeu Animal Crossing : New Horizon a été rendue disponible plus tôt qu’espéré, le 4 novembre 2021 au lieu du lendemain, a-t-on pu vérifier.

Les nouveautés dans la mise à jour d’Animal Crossing

Cette mise à jour 2.0 apporte les plus gros changements depuis la sortie du jeu en mars 2020, alors que le monde découvrait l’ampleur de la pandémie de coronavirus ainsi que les premiers confinements obligatoires. Elle était très attendue, car Nintendo avait apporté peu de nouveautés à son jeu depuis un an et demi.

Parmi les grosses nouveautés, on trouve par exemple :

De nouvelles îles à explorer

La possibilité de faire du yoga le matin

Le café de Robusto (Brewster)

Un marché sur l’île de Joe

De nombreuses recettes de cuisine

Des nouvelles coupes de cheveux

Des boîtes à musique

L’extension Animal Crossing Happy Home Paradise, qui apportera des améliorations en termes de décoration, sera quant à elle disponible le 5 novembre. Elle sera soit payante sous forme d’un DLC à part (24,99 euros), soit disponible dans le nouveau Pack additionnel Nintendo Switch Online, qui vient en supplément de l’abonnement Switch Online (19,99 euros pour un an).

Il n’est pas un euphémisme de dire qu’Animal Crossing est un succès phénoménal pour Nintendo : la firme en avait vendu 34,85 millions d’exemplaires fin septembre 2021, bien plus que Super Smash Bros (25,7 millions), et un peu moins que le cultissime Mario Kart 8 Deluxe (38,7 millions).

