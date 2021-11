Le catalogue de Netflix ne vous convient plus ? Vous trouvez votre forfait trop cher ? Vous avez souscrit à trop de services SVOD ? Alors l'heure est peut-être venue de vous désabonner de Netflix.

Netflix a séduit beaucoup de monde, mais certains de ses clients songent parfois à s’en désabonner pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Le fait est qu’entre Canal+, Salto, Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, OCS (et bientôt HBO Max) le marché français de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) est encombré. Outre ces géants, d’autres services plus petits et spécialisés tentent du reste d’exister, à l’image d’Univerciné ou des plateformes dédiées à l’animation japonaise (Crunchyroll, ADN, Wakanim).

La concurrence est rude et les services alléchants (en témoigne notre sélection des meilleures séries sur Netflix ou sur Disney+). Seulement voilà : à moins d’avoir un compte en banque bien garni, il est impossible de s’offrir tous les forfaits. Pour cette raison, certaines personnes peuvent souhaiter se désabonner de Netflix.

Netflix, en la matière, est exemplaire. D’abord parce que l’accès au service de SVOD se fait sans engagement, ce qui permet aux particuliers de résilier n’importe quand. Ensuite, parce que le parcours utilisateur pour annuler l’abonnement à Netflix est rapide et facile. Il ne faut en tout que quelques clics dans les réglages de son compte pour faire cesser les prélèvements mensuels.

À lire : Comment supprimer son historique Netflix

Comment se désabonner de Netflix

Rendez-vous sur le site Netflix.com avec votre navigateur web ;

Connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà le cas et rendez-vous sur votre photo de profil ;

Allez en haut à droite de l’écran avec votre souris, sur votre avatar de profil ;

Cliquez sur « Compte » dans le menu déroulant ;

Cliquez sur le bouton « Annuler l’abonnement » en haut de la page ;

Confirmez en cliquant sur « Compléter l’annulation » ;

C’est tout !

Durant le processus de résiliation à Netflix, la plateforme met en avant le fait que vous pourrez vous réabonner à tout moment au service, y compris avec les coordonnées bancaires que vous aviez utilisées auparavant. Si vous revenez avant qu’un délai de dix mois ne se soit écoulé, vos profils, vos favoris, vos préférences de lecture et vos détails de compte seront par ailleurs encore là.

Netflix signale aussi que vous avez la possibilité de diminuer le coût du forfait en optant pour une formule inférieure. C’est par exemple ce qu’il nous est proposé, alors que nous bénéficions justement de la formule à 17,99 euros par mois (la plus coûteuse) : Netflix rappelle qu’il y a un abonnement à 13,49 euros par mois, qui propose la haute définition (1080p / Full HD) et le support de plusieurs écrans.

Si vous vous trouvez déjà sur la formule la plus basse (8,99 euros par mois), il n’y aura pas de ristourne pour vous garder coûte que coûte. Vous pourrez toutefois encore profiter quelques jours de Netflix, selon la date de fin de la période de facturation en cours. En effet, le mois en cours sera considéré comme payé et il n’y aura pas de remboursement concernant la période restante.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Nino Barbey pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo