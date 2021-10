Les indices s'accumulent sur l'arrivée de HBO Max en France. La plateforme de SVOD pourrait débarquer dans le paysage français en 2023.

C’était une question que l’on se posait au début du mois d’octobre : HBO Max peut-il arriver en France ? Compte tenu des récents développements rapportés ce mardi 19 octobre par le magazine américain Variety, la réponse penche davantage vers le « oui » que le « non ». En effet, le site rapporte un recrutement qui constitue un indice fort des intentions de HBO pour le marché français.

La maison-mère de la chaîne payante américaine, WarnerMedia, a en effet choisi Véra Peltekian, qui travaillait jusqu’à présent chez Canal+ en sein de la direction de la fiction française et des coproductions internationales, pour occuper le poste de vice-présidente et patronne de la production originale pour la France. Elle officiera dans une équipe couvrant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Le recrutement d’une responsable aussi haut placée chez Canal+ par un groupe dont une de ses filiales est en train de déployer son service de streaming par abonnement dans toute l’Europe peut difficilement être lu autrement que par les prémices d’un lancement en France. Pourquoi recruter une personnalité qui connaît bien le monde de la fiction et le marché en France, si ce n’est pour percer dans l’Hexagone ?

HBO Max en France : les indices s'accumulent

Début septembre, HBO et WarnerMedia ont en effet annoncé que HBO Max allait être déployé en deux temps sur le Vieux Continent. Il a toutefois été remarqué que les plus gros marchés (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni) n’étaient pas mentionnés. Dans le cas de la métropole, la raison est simple : un accord est en cours avec l’opérateur Orange et celui-ci dure jusqu’à fin 2022.

Les appétits européens de HBO et WarnerMedia, la fin prochaine de l’accord pluriannuel entre HBO et Orange et ce recrutement sont autant de signes qui laissent à penser que la question n’est plus tant de savoir si HBO peut se lancer en France, mais quand. Orange, avec sa chaîne OCS, pourrait être le grand perdant, car les contenus de HBO sont de très grande qualité.

Parmi les atouts majeurs sur lesquels HBO pourrait s’appuyer pour donner le change aux autres géants de la SVOD, il y a bien entendu la future série House of the Dragon, qui est dérivée de Game of Thrones. Celle-ci se passe quelques centaines d’années en arrière et met en scène la dynastie Targaryen. Elle doit être diffusée par HBO à partir de 2022. Pour la France, ce sera via OCS et Canal+. À moins que ?

