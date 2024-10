Lecture Zen Résumer l'article

Pour ne pas être débité après une période d’essai ou un premier mois sans engagement, il faut annuler son forfait DAZN avant la date de reconduction de l’abonnement. On vous explique comment faire.

Jusqu’au 13 octobre, DAZN propose une période d’essai de sept jours à son abonnement Ultimate, qui donne accès à la Ligue 1. Un moyen d’attirer les habitués du piratage vers son service de streaming, dans l’espoir de les voir s’abonner à la fin de la période de gratuité. Le service de streaming propose aussi toutes ses offres dans des formules sans engagement, avec la possibilité de partir quand on le souhaite (39,99 euros pour le forfait Ultimate).

Vous ne désirez pas reconduire votre abonnement à la fin du mois ? Ce guide vous explique comment résilier votre formule depuis le site de DAZN.

Une résiliation volontairement pleine d’étapes, mais en réalité facile

Résilier son abonnement DAZN n’est pas difficile, mais pourrait être plus simple. Le service de streaming anglais abuse volontairement de « dark patterns », des petites pratiques inoffensives mais contraignantes, pour vous faire renoncer à votre envie de résilier.

Pour annuler votre abonnement, rendez-vous sur dazn.com puis identifiez-vous avec votre mail et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur votre initiale en haut à droite, pour accéder aux réglages du compte.

La petite initiale en haut à droite permet d’accéder à son espace client sur DAZN. // Source : Numerama

Dans cet espace, il faut choisir l’option Abonnement DAZN, qui permet de « gérer son plan et de changer de méthode de paiement ». Jusqu’ici, rien de bien difficile.

La gestion de l’abonnement se cache dans le sous-menu dédié sur DAZN. // Source : Numerama

C’est ici que les choses deviennent un peu moins transparentes.

En bas à droite, il faut d’abord appuyer sur Voir les détails du forfait, puis sur Gérer l’abonnement. Un bouton Annuler l’abonnement apparaîtra en bas à droite de la page. DAZN semble avoir fait exprès de le cacher.

Il est tout petit et caché derrière deux sous-menus, mais le bouton Annuler l’abonnement est sur cette page. // Source : Numerama

Quand on clique sur le bouton Annuler l’abonnement, on doit d’abord confirmer son mot de passe, puis toucher le bouton Confirmer l’annulation. Vous remarquerez que DAZN a volontairement inversé l’ordre et les couleurs du bouton de confirmation, pour inciter à cliquer sur « Garder le service DAZN ». Faites attention à ne pas vous tromper.

Le bouton Confirmer l’annulation aurait dû être en haut et en jaune, mais DAZN espère que vous vous tromperez. // Source : Numerama

Enfin, dernière étape, il vous faudra sélectionner Terminer l’annulation pour résilier complètement votre offre. Une nouvelle fois, DAZN abuse d’un dark pattern. Le bouton entouré permet de conserver son offre, alors que celui pour résilier est plus petit.

Le bouton Terminer l’annulation sur DAZN. // Source : Numerama

L’abonnement continuera jusqu’à la fin de la période d’essai

Contrairement à d’autres services, DAZN a fait le choix de continuer à offrir sa période d’essai même après la résiliation, jusqu’à la date de renouvellement. C’est plutôt à saluer, alors que d’autres services interrompent l’abonnement dès que l’on se désengage.

