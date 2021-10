Des joueurs de New World ont profité d'une faille permettant de dupliquer des pièces d'or. Ils vont être bannis, a annoncé Amazon.

New World est le phénomène de cette rentrée, avec des milliers de joueuses et joueurs connectés en même temps. Des failles dans le jeu ont cependant été rapidement détectées et aussitôt exploitées, par des utilisateurs malintentionnés. Certains ont ainsi découvert qu’il était possible de gagner facilement de l’argent en dupliquant des pièces d’or, en raison d’un bug lié à la mise à jour autorisant le transfert de serveur.

Amazon a rapidement réagi. Dans un communiqué partagé le 21 octobre, la multinationale a annoncé des sanctions : celles et ceux qui auraient un peu trop abusé de cette faille seront bannis. Les développeurs ont accès à des données qui leur permettront d’identifier les chenapans. « Au besoin, nous allons également retirer l’or et les objets », indique la firme.

Des joueurs de New World continuent d’exploiter les failles

Amazon a vite découvert comment certaines personnes ont pu gagner de l’argent en quelques clics. « Depuis le début des transferts [de serveurs], nous avons identifié un petit nombre de joueurs qui, après avoir changé de serveur, se trouvent dans un état de données invalide qui empêche leur personnage de s’enregistrer correctement. » Une aubaine pour certains joueurs qui, grâce à des déconnexions/reconnexions, ont pu transférer de l’argent à des amis sans que l’opération n’ait d’incidence sur leur compte en banque (comme gelé dans le temps).

Ce bug a poussé les développeurs à suspendre temporairement l’opportunité de changer de serveur. « Nous avons mis en pause les transferts et sommes en train de chercher comment éviter ce problème dans le futur », explique Amazon. À ce jour, plus de 150 000 joueurs ont migré — et « un petit nombre d’entre eux » sont affectés par le problème lié aux données. C’est dommage, puisque la fonctionnalité était particulièrement attendue par la communauté — déjà parasitée par des pilleurs de guildes.

Please read this notice regarding suspension of server transfers.https://t.co/iTRIdNObY5 — New World (@playnewworld) October 21, 2021

Ce moyen de créer beaucoup d’argent a bien entendu semé la panique, souligne ce sujet publié sur Reddit sitôt la faille découverte. Il faut dire que New World doit composer avec un problème structurel de taille : une économie déflationniste (prix en baisse), articulée autour d’utilisateurs qui préfèrent faire du troc plutôt que de payer avec des pièces d’or, parce qu’il n’y a pas assez d’argent (obtenu via les récompenses de quêtes par exemple) en circulation. Ajoutez-y un bug permettant à une poignée de joueurs de s’enrichir et vous obtenez une situation encore plus difficile à tenir — alors que New World est pensé pour tenir sur le long terme.

Crédit photo de la une : Amazon Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo