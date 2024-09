Lecture Zen Résumer l'article

Des joueurs morts dans un gouffre de The War Within, la nouvelle extension de World of Warcraft, n’arrivent plus à ressusciter. Blizzard est au courant du problème et propose des solutions, en attendant un patch.

Gare à vous si vous vous aventurez imprudemment dans les gouffres de World of Warcraft. L’un d’eux pourrait vous poser un problème, si votre personnage meurt à l’intérieur. En effet, la résurrection peut échouer, ce qui pourrait vous empêcher de continuer la partie. Blizzard, l’éditeur du MMORPG, est au courant du problème.

C’est dans un gouffre précis que le souci a été relevé : Sanctuaire crépusculaire. Il est situé à Sainte-Chute, la troisième région de la nouvelle extension de The War Within, sortie fin août. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas d’indication suggérant que d’autres gouffres sont affectés par ce bug. Il y a treize gouffres dans WoW actuellement.

La grande méchante de l’extension. // Source : Blizzard

Ces zones sont une nouvelle activité proposée aux joueurs et aux joueuses. Ce sont des zones instanciées, c’est-à-dire « hors » du monde général, que l’on peut visiter en solo ou en groupe. C’est une sorte de petit donjon, en somme, avec un thème et des mécaniques particulières. À chaque fois, un PNJ, Brann Barbe-de-Bronze, nous accompagne.

Le problème a été mentionné sur Reddit, à l’image de ce message paru ce jeudi 12 septembre « ATTENTION : le gouffre du Sanctuaire crépusculaire peut briquer votre personnage », écrit Rnevermore. En commentaire, d’autres internautes témoignent du même blocage. Sur les forums officiels français, le souci a été signalé dès le 24 août.

Comment débloquer et ressusciter son personnage de WoW ?

De fait, l’incident semble durer sans que le studio n’ait pu, pour l’heure, apporter un correctif définitif. Le studio a publié ce 12 septembre une astuce qui permet en principe de contourner le problème en attendant une solution plus pérenne. Les joueurs et les joueuses qui ne peuvent plus revenir à la vie peuvent tenter :

de se déconnecter et de se reconnecter à leur compte et au personnage ;

de taper la commande « /script RepopMe() » dans le tchat, mais sans inclure les guillemets ;

de contacter le service de personnage coincé ;

de contacter le support de Blizzard.

Il est aussi possible de rester hors ligne pendant une heure entière, ce qui aura pour effet de réinitialiser le gouffre. Attention : si vous êtes dans un groupe et que celui-ci y retourne durant les soixante minutes de votre pause, cela aura pour effet de relancer le compteur pour une heure. Plus personne ne doit y entrer pour que ça marche.

Le gouffre. // Source : Capture d’écran

Dans World of Warcraft, aucune mort de personnage n’est définitive. Il n’y a que dans un mode de jeu très particulier qui ne prévoit qu’une seule vie : il s’agit du mode extrême (ou hardcore) sur World of Warcraft Classic. Il s’agit d’une variante de WoW, basée sur les toutes premières versions du MMO, sorties de 2005 à 2010.

Pour les joueurs et les joueuses, il peut être judicieux de ne pas fréquenter le gouffre défectueux pour l’instant, ou bien de diminuer sa difficulté pour ne prendre aucun risque — même si tout le monde n’est pas touché. Un patch est à espérer : depuis la sortie de l’extension, des correctifs successifs ont été déployés. Il reste encore du travail.

Pour aller plus loin Après The War Within, Blizzard planche déjà sur les 7 extensions suivantes de WoW

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+