Septembre est le mois d’arrivée du premier raid de la nouvelle extension de WoW, The War Within. Et avec cette activité, il y aura la traditionnelle course au « world first » qui occupera les meilleures guildes du monde.

C’est bientôt l’heure de la course au « world first ». C’est en effet à partir du 10 septembre (11 septembre en Europe) que débarquera le tout premier raid de la nouvelle extension de World of Warcraft. Comme à chaque fois, les meilleures guildes du monde seront dans les starting blocks pour tenter de tuer en premier le dernier boss du raid.

Ce lancement se fera en deux temps : il y aura d’abord l’ouverture du raid dans les deux premiers modes de difficulté, à savoir normal et héroïque. En général, ces deux paliers sont survolés et servent surtout d’opportunité pour amasser de l’équipement de haut niveau. Le vrai défi arrivera avec le mode mythique, à compter du 17 et 18 septembre.

Qui dit nouvelle extension dit nouveau raid. // Source : Blizzard

La sortie d’un raid est un évènement particulier, scruté et suivi dans le milieu du jeu vidéo, en particulier celui des MMORPG. Si des équipes font figure de favoris, comme Echo, Liquid ou Method, il y a parfois quelques surprises. On se souvient des bonnes performances de la guilde Instant Dollars, qui a failli coiffer au poteau tout le monde avec Dragonflight.

Avec la nouvelle extension The War Within, qui a succédé à Dragonflight, on verra si un challenger inattendu parviendra à se faufiler dans les strates les plus élevées du classement. Le raid qui sera ouvert à la mi-septembre se nomme le Palais des Nérub’ar. Il contient huit boss, dont la reine Ansurek, que Blizzard a mis en avant en août.

Ouverture des donjons mythiques et du mode histoire pour le raid

Au-delà du raid, qui sera l’un des principaux carrefours d’activité dans World of Warcraft, plusieurs autres nouveautés arrivent. Il y a la sortie des donjons mythiques, qui offriront un défi plus corsé, et la sortie d’un nouveau niveau de difficulté pour les gouffres, avec le palier quatre. Il y aura aussi les débuts des gouffres saisonniers.

Pour les personnes qui n’ont pas de prétention à la performance, Blizzard a aussi deux modes de difficulté plus accessibles pour les raids. La recherche de raids arrivera aussi les 10 et 11 septembre, mais uniquement la première aile. Les deux suivantes arriveront les 17/18 et 24/25. Enfin, le mode histoire du raid sera disponible les 17/18 septembre.

Quant aux mordus de PVP, le mode de jeu où l’on affronte d’autres joueurs dans des arènes ou sur des champs de bataille, il y a aussi des choses à savoir. Blizzard prévoit une nouvelle saison pour le PVP, ainsi que les champs de bataille cotés et la possibilité de faire une recherche de groupe en solo.

