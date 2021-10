Le transfert d'un personnage sur un autre serveur de New World est enfin disponible. L'option est active depuis le 21 octobre.

Aventuriers et aventurières de New World, le temps de retrouver votre communauté est venu. C’est en effet depuis le 21 octobre 2021 que le transfert de personnage d’un monde à l’autre est permis. D’une part, grâce à la maintenance cyclique des serveurs du jeu de rôle massivement multijoueur développé par Amazon, et d’autre part à la mise en place d’une mise à jour du MMORPG, qui passe en version 1.0.3.

La confirmation est venue du compte officiel de New World sur Twitter, dans la matinée du 21 octobre. « Mise à jour de New World : Les transferts de serveurs sont désormais disponibles pour les régions US-Est, Europe-Centre et US-Ouest ! Merci pour votre patience et votre compréhension pendant que nous travaillions à la mise en place de cette fonctionnalité. Nous vous verrons dans Aeternum ! »

La possibilité de migrer d’un serveur de jeu à l’autre était très attendue par une partie de la clientèle d’Amazon Game Studios, car tout le monde n’avait pas pu rejoindre dès le départ le monde de son choix. Au lancement du jeu, le 28 septembre dernier, il est apparu que les serveurs n’étaient pas suffisamment dimensionnés pour accueillir tout le monde et dans de bonnes conditions.

Résultat des courses, des files d’attente interminables se sont formées à l’entrée de certains mondes plutôt fréquentés, comme Charadra, celui sur lequel nous avons découvert une passion insoupçonnée pour la pêche à la ligne. Pour qui arrivait un peu tardivement, il pouvait être trop frustrant d’attendre. On ainsi vu des joueurs et des joueuses se rabattre sur d’autres serveurs, en attendant.

La situation s’est avérée d’ailleurs à ce point critique les premiers jours que le studio a dû en catastrophe prendre des mesures conservatoires — ainsi, pendant un temps il n’était plus possible de créer de nouveaux personnages sur des serveurs pleins, bloquant un peu plus les chances de retrouver des camarades déjà en jeu. La bonne nouvelle, c’est que ce souci de serveurs est de l’histoire ancienne.

Comment migrer son personnage sur un autre serveur de New World ?

La migration d’un héros sur un autre serveur est libre : vous pouvez viser un serveur déjà densément peuplé ou bien vous rendre dans un monde moins fréquenté. Amazon Game Studios maintient une page qui indique le temps d’attente pour tous ses serveurs de jeu par région (outre les trois régions occidentales, on trouve aussi l’Asie-Pacifique-Sud-Est et l’Amérique du Sud-Est).

Cette page peut vous aider à vous orienter si vous ne savez pas quelle destination choisir. Cela étant, si vous voulez rejoindre spécifiquement un groupe d’amis se trouvant déjà sur un serveur précis, elle sera moins pertinente — tout le sel d’un MMORPG reste de pouvoir jouer avec des connaissances, ce qui est autrement plus plaisant que d’avancer comme un loup solitaire — malgré les bons côtés de ce gameplay.

Le transfert s’effectue en étant en jeu avec son personnage — l’option n’est pas active si vous restez dans le menu. Une fois que vous êtes en ligne dans le monde, appuyez sur la touche « Échap » de votre clavier et, dans la partie supérieure de l’écran, rendez-vous dans l’onglet « Boutique ».

Choisissez « Transfert de monde » dans le panneau latéral à gauche, et cliquez sur le bouton idoine dans la partie centrale. Cliquez sur le bouton bleu « Acheter ». Vous aurez alors la liste des serveurs accessibles dans votre région. Attention ! Il n’est pas possible de le déplacer dans une région différente, par exemple hors d’Europe. Dans ce cas, vous devrez repartir avec un tout nouveau personnage, à zéro.

À l’écran, vous aurez alors une longue liste des serveurs disponibles ainsi que plusieurs informations périphériques, comme la présence d’autres personnages que vous auriez déjà là-bas, vos amis et s’il y a une file d’attente pour le transfert (un serveur peut être particulièrement demandé). Choisissez le monde qui vous convient puis cliquez encore sur le bouton bleu « Sélectionner le monde ».

Notez que le transfert, pour qu’il puisse avoir lieu, requiert des préalables à respecter. Vous devez quitter votre guide actuelle avant de partir — qu’on appelle compagnie, dans New World. Logique : elle n’existera pas là où vous allez vous rendre (et vous comptez en plus sans doute rejoindre celle de vos amis). Vous devez finir toutes les transactions en cours au comptoir, qui est l’hôtel des ventes en jeu.

Il n’est pas non plus possible de placer votre personnage n’importe où dans le monde pour initier le transfert. Vous devez le placer dans certaines zones spécifiques, comme une colonie ou un point de transfert rapide. La liste d’amis sera par ailleurs effacée. Elle est dépendante de chaque serveur. Pensez donc à dire adieu à vos anciens compagnons de route. Sauf s’ils partent peut-être avec vous.

