Vous passez la moitié du temps en jeu sur New World et l'autre moitié en file d'attente ? Amazon Game Studio essaie de régler ce problème en suspendant la création de nouveaux personnages sur les serveurs surpeuplés.

Vous aussi, les très longues files d’attente sur New World vous laissent assez de temps pour faire tourner une lessive, du ménage, des courses, de construire une maison, de partir en voyage et même de quitter la Terre avant de pouvoir rentrer sur votre serveur ? Si vous subissez ce genre de souci depuis la sortie du MMORPG le 28 septembre dernier, l’horizon devrait bientôt s’éclaircir.

Le studio derrière jeu de rôle en ligne massivement multijoueur est bien au fait du problème d’accès que rencontre sa communauté pour jouer rapidement à New World pendant les heures de pointe. Mais certaines mesures pour résorber ces interminables queues pourraient provoquer de la frustration chez les joueurs et les joueuses, surtout s’il s’agit de rejoindre des proches déjà en jeu.

Les nouveaux personnages sur New World doivent aller sur des serveurs peu peuplés

Amazon Game Studios a fait savoir le 2 octobre que toute création de nouveau personnage sur les serveurs considérés comme pleins est provisoirement bloquée. Cette disposition s’applique aux personnes qui n’ont aucun personnage existant déjà sur le serveur. La mesure doit ainsi indirectement contribuer à répartir la charge sur tous les mondes disponibles et éviter de trop grandes disparités.

« Lorsqu’un serveur est plein, le message ‘la création de personnages a été désactivée temporairement sur ce serveur pour éviter la surpopulation‘ apparaît en grisé sur le serveur. Cela n’affecte pas les personnages déjà créés sur le serveur et vous pourrez vous connecter comme d’habitude », lit-on dans le message publié sur Twitter par le compte officiel du jeu. La durée de cette suspension n’est pas renseignée.

Cette décision s’avère évidemment pénible, pour qui voudrait retrouver des amis sur tel ou tel serveur, car il se retrouve à devoir patienter le temps que le serveur reçoive une mise à niveau conséquente de ses capacités, ou à aller sur un autre serveur en attendant qu’une politique de migration gratuite soit mise en place pour basculer d’un royaume à l’autre.

C’est notre cas : l’intérêt de jouer à un MMORPG est de pouvoir, outre de s’essayer à une nouvelle expérience vidéoludique, retrouver nos connaissances d’autres MMO qui ont aussi voulu aller voir ailleurs. Or, le choix du serveur s’est avéré un peu piégeux, car il s’est très rapidement rempli. Nous avons heureusement réussi à créer notre héroïne à temps, et retrouver nos proche. C’était moins une, compte tenu des nouvelles règles temporaires édictées par Amawon Game Studio…

Comment vérifier le statut d’un serveur sur New World

Le studio a par ailleurs mis en place une page renseignant le statut de chaque serveur, par région du globe. Les serveurs peuvent recevoir quatre statuts : en ligne, hors ligne, plein ou en maintenance. À noter qu’un serveur plein est un serveur en ligne. La répartition actuelle montre un très grand nombre de royaumes qui sont considérés comme surpeuplés, en particulier dans la zone Europe.

Mais il est vrai que l’expérience vidéoludique sur New World est assez paradoxale : si les serveurs tiennent manifestement bien la charge une fois en jeu, l’accès au serveur peut parfois prendre des heures à certains moments de la journée. Nous en avons fait les frais à quelques reprises depuis le 28 septembre, notamment le soir et le week-end. Par exemple, on a pu se connecter vers 21h30… après avoir lancé le jeu à 19h.

Cette situation n’est heureusement pas systématique. Certains soirs, les choses se sont bien passées. Même chose lorsque l’on se connecte au cours de la matinée ou sur la pause de midi. Idem en semaine. Mais bien entendu, ces créneaux horaires sont particuliers et tout le monde ne peut pas forcément les utiliser. Impossible de blâmer celles et ceux qui se connectent le soir ou le week-end.

Bien entendu, New World pâtit de son statut de tout nouveau jeu aux grandes ambitions dans l’univers du MMORPG. Alors que World of Warcraft lasse, la proposition faite par Amazon Game Studio avec ce titre suscite forcément au moins de la curiosité et pousse un nombre important de joueurs et de joueuses à lui donner sa chance. Ces désagréments, que d’autres jeux avant lui ont connus, vont se tasser avec le temps.

La question reste de savoir à quel rythme ces soucis s’évaporeront. Or, cette affaire fait aussi office de test pour la réputation d’Amazon dans les serveurs, que la société le veuille ou non. En effet Amazon Game Studio appartient au même groupe qu’Amazon Web Services (AWS), qui est l’un des géants dans le cloud. Absorber le lancement de New World doit aussi être une sorte de vitrine du savoir-faire d’AWS.

Crédit photo de la une : New World Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo