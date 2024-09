Lecture Zen Résumer l'article

L’extension The War Within a ouvert son premier raid en difficulté mythique, ce qui a lancé la compétition entre les meilleures guildes de World of Warcraft pour tenter de finir le défi en premier Le dénouement est proche, mais la course au « world first » a été entachée par une accusation de triche, concernant un combat sur un boss intermédiaire. Toutefois, l’affaire a été contenue et n’a pas remis en cause l’avance d’une de ces guildes.

Sur World of Warcraft, la hiérarchie des guildes est déterminée la plupart du temps par une métrique simple : qui a tué le boss final du raid actuel, dans le niveau de difficulté maximal. C’est ce qu’on appelle communément la course au « world first ». Avec la sortie de The War Within, ce challenge est bien sûr de retour.

Actuellement, les meilleures guildes du monde bataillent pour finir le Palais des Nérub’ar (c’est le nom du raid) en tête, et en difficulté mythique. Ce mode est disponible depuis le 17 septembre en Amérique du Nord, et depuis le 18 en Europe. C’est aussi le premier raid depuis la sortie de la dixième extension de WoW, et première d’une trilogie.

The War Within, dixième extension de WoW. // Source : Blizzard

Pour des structures qui vivent du sponsoring et de leur notoriété, les enjeux sont colossaux. Inévitablement, les équipes ont tendance à s’épier les unes les autres. Elles peuvent aussi cacher leurs plans de jeu, pour ne pas donner d’indices à leurs rivales. Et, s’il y a un problème, elles peuvent saisir les réseaux sociaux et donner de la voix.

« Si ce n’est pas un motif de bannissement, qu’est-ce que c’est ? »

C’est justement ce qu’il s’est produit lors du week-end du 21 et 22 septembre, quand le joueur Gingi a allumé la mèche en écrivant sur X (ex-Twitter) :

« Les gars, la guilde Liquid est là à exploiter ouvertement les empilements [d’un sort de mage, NDLR] sur un boss mythique. Si ça, ce n’est pas un motif de bannissement, qu’est-ce que c’est, MDR ? C’est dingue. [Les types de Liquid] ont été tellement rapides à dénoncer Method et moi-même [sur un autre sujet, NDLR], et maintenant ils font ça ? »

Dans World of Warcraft, Gingi n’est pas n’importe qui. Il est membre de la guilde Echo, l’une des trois grandes guildes — avec Liquid et Method, donc — qu’on retrouve très souvent sur les premières marches du podium dès qu’il y a une course au « world first ». Gingi est ainsi un joueur actif, et qui est familier du très haut niveau.

Pour qui ne connait pas l’environnement du MMORPG de Blizzard sur le bout des doigts, sa dénonciation est forcément très obscure.

En résumé, le problème soulevé par Gingi concerne une technique particulière du mage, qui s’obtient vers la fin du jeu. À partir du niveau 70, chaque classe peut choisir de sorts héroïques (un par niveau, jusqu’au niveau 80, qui est le plafond actuel). C’est avec la spécialisation « arcane » du mage que cela pose un souci.

Ces sorts héroïques se déclinent en deux arbres de talent : « jeteur de sort » ou « solfurie ». Or ici, c’est la combinaison de la spécialisation « arcane », de l’arbre de talent « jeteur de sort », et de certaines techniques qui y figurent (en l’occurrence, un sort passif appelé « sorcellerie fragmentée ») qui ont fini par entraîner un comportement non prévu en jeu.

Sur la capture d’écran partagée par Gingi, on peut voir une icône de sort sur laquelle le chiffre 230 est inscrit (ou 250, le visuel est de basse qualité), signe que les effets de la technique se sont énormément empilés sur le boss — la princesse-nexus Ky’Veza. Ce boss est le cinquième du raid, qui en compte huit. Le dernier est la reine Ansurek.

Le tweet agacé. // Source : Capture d’écran

La compétition continue, deux boss à tuer

En date du 23 septembre, seules trois guildes dans le monde ont battu Ky-Veza. Liquid a été la première le 22 septembre, puis Echo et Method un jour plus tard. Le reste de la concurrence n’est pas très loin derrière. Sur le boss précédent (le quatrième), appelé Toressaim Ovi’Nax, cinq autres équipes ont déjà passé l’obstacle, toujours au 23 septembre.

De son côté, Liquid n’a, à notre connaissance, pas voulu donner prise à la polémique. Dans un tweet, la guilde a surtout mis en avant l’effort qu’il a fallu déployer pour tuer Ky’Veza : 304 tentatives. Désormais, le groupe se focalise surtout sur la cour soyeuse, qui est en fait un groupe de deux boss : Anub’arash et Takazj.

AT LAST! Princess Ky'veza falls after 304 pulls! World First & 6/8 Mythic down in Nerub-ar Palace!



Comme le signale le site spécialisé Raider.io, qui suit cette compétition, le bug de fonctionnement sur ce sortilège du mage a été rapidement corrigé par Blizzard. Il apparaît que Liquid, s’il s’est servi de ce dysfonctionnement durant une tentative, n’a pas effectivement battu le boss avec cette faille, ce qui n’a pas faussé la loyauté du challenge.

De fait, la demande de bannissement lancée par Gingi n’a de toute évidence pas été suivie par l’éditeur du MMORPG, Liquid étant encore dans la course. Blizzard n’a pas encore fait mention sur son compte X du succès de la guilde, à l’heure où ces lignes sont écrites. Depuis le début de la course au « world first », le studio tweete régulièrement sur le « progress ».

Il ne reste désormais plus que deux boss pour en finir avec cette course, et cela jusqu’au prochain raid.

Pour le moment, la meilleure progression sur la cour soyeuse est à mettre au crédit de d’Echo, qui a descendu la vie des deux boss à 56,04 %, à date (la progression de Liquid n’est pas connue). De fait, la couronne va sans doute se jouer entre Echo, Liquid et Method. À moins d’une surprise, un peu comme 2023 ? Cela tiendrait du miracle.

