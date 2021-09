Nintendo s'est enfin décidé à partager une bande-annonce de Bayonetta 3, un peu moins de 4 ans après son officialisation. La sortie est prévue pour 2022.

En décembre 2017, à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards (équivalent des Oscars pour le jeu vidéo), Nintendo annonçait Bayonetta 3 en exclusivité sur la Switch. Depuis, ce troisième opus toujours développé par PlatinumGames a surtout brillé par son absence. On s’est même demandé s’il n’y avait pas un problème, tandis que des internautes en ont fait un mème (il existe un compte Twitter baptisé The Daily Status of Bayonetta 3). Nous voilà enfin rassurés : à l’occasion de son direct diffusé le 24 septembre 2021, Bayonetta 3 a enfin eu droit à une nouvelle bande-annonce.

Nintendo a astucieusement choisi son moment : Bayonetta 3 est apparu à la toute fin d’une conférence ayant duré 40 minutes. Dans les jeux très attendus sur la console, il n’y a peut-être que la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour constituer un meilleur one more thing. Et à en juger par la vidéo de gameplay de près de 4 minutes, la longue attente devrait être récompensée. Bayonetta 3 sera disponible en 2022, seulement sur Switch.

Bayonetta 3 va rendre hommage à Godzilla

Si Bayonetta 3 s’est fait attendre, il signe là un retour fracassant. On rappelle que cette saga nous place dans le costume d’une sorcière dont la sensualité est particulièrement mise en avant (les poses lascives et les mimiques de l’héroïne sont volontairement exagérées). Très douée pour se battre, elle se charge bien évidemment de débarrasser le monde de toutes les menaces qui pèsent sur lui.

Dans Bayonetta 3, la sorcière a encore changé de coiffure (elle avait coupé ses cheveux pour sa deuxième aventure). Elle a surtout gagné de nouveaux pouvoirs. Dans les différentes séquences montrées par Nintendo, on voit qu’elle peut recevoir l’appui de monstres géants (dont une… araignée !). Ce point transforme les affrontements en grosses batailles dignes des films du genre kaijū eiga (pensez à Godzilla pour la référence). Par conséquent, ce Bayonetta 3 s’annonce encore plus épique que jamais — ce qui va accentuer le sentiment d’impatience.

Pour rappel, Bayonetta et Bayonetta 2 sont des jeux d’action de type beat them all. Les joueuses et les joueurs doivent faire preuve d’un peu de doigté pour se débarrasser d’une horde d’ennemis très variés (et souvent visuellement impressionnants). Pour se défendre, Bayonetta dispose de la faculté de ralentir le temps en esquivant au dernier moment. Grâce à leur gameplay précis et jouissif, les deux premiers opus ont vite remporté les suffrages. Sur l’agrégateur de notes Metacritic, le premier Bayonetta a reçu le score de 90 sur 100 — score qui grimpe à 91 pour sa suite. Si vous êtes passé à côté, sachez qu’une compilation existe sur Switch.

