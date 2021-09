Les fans de Nintendo ont un nouveau rendez-vous à cocher dans leur agenda. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, une conférence sera diffusée en ligne. Elle nous permettra de découvrir certains jeux à venir sur Switch.

Maintenant que la rentrée est passée, Nintendo a des choses à partager avec sa communauté. Pour l’occasion, le constructeur organise dans la nuit du 23 au 24 septembre un nouveau Direct — soit une conférence diffusée en ligne pour découvrir des informations inédites sur la Switch.

COMMENT SUIVRE LE NINTENDO DIRECT ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra sacrifier une partie de sa nuit : rendez-vous à minuit dans la nuit du 23 au 24 septembre. On connaît déjà la durée de l’événement : 40 minutes.

Qu’attendre de ce nouveau Nintendo Direct ?

Dans son très court communiqué envoyé à la presse, Nintendo se contente de préciser que l’événement sera « centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à sortir cet hiver. » Ce qui veut dire que les joueuses et les joueurs pourront se faire une meilleure idée du calendrier à venir. On s’attend par exemple à découvrir une nouvelle bande-annonce pour Metroid Dread, dont la sortie est prévue pour le 8 octobre (en même temps que la Switch OLED).

L’adverbe « principalement » sous-entend qu’il y aura peu de place pour les nouveautés prévues à plus long terme. On pense par exemple à la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui a eu droit à de nouvelles images en juin dernier mais qui ne sera pas disponible avant 2022. D’autres titres attendus pour un horizon plus lointain devraient aussi être absents — dans le sillage de Bayonetta 3 et Metroid Prime 4.

Il y a aussi la rumeur d’une arrivée des jeux Nintendo 64 dans l’abonnement Nintendo Switch Online — rappelée par Trusted Reviews dans un article publié le 22 septembre. Le constructeur irait jusqu’à commercialiser une nouvelle manette de la console, afin de retrouver les sensations d’antan. On rappelle que le catalogue de la Nintendo 64 comporte des titres cultes comme Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou encore The Legend of Zelda : Majora’s Mask.

Ce qu’on est quasi sûr de voir : des jeux qui sortiront avant Noël. Comme Metroid Dread.

Ce qu’on aimerait bien voir : une petite bande-annonce pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Allez, même 10 secondes…

Ce qu’on aimerait bien voir mais qui n’arrivera jamais : le développement de Bayonetta 3, officialisé en 2017, est terminé. Et le jeu sort… aujourd’hui sur l’eShop.

