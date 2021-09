HBO Max va se déployer dans plusieurs pays en Europe en 2021 et 2022. La France n'est pas directement concernée, du fait d'un accord en cours avec Orange et OCS.

HBO Max, qui est le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de la chaîne payante américaine HBO, va arriver en force en Europe. À partir du 26 octobre 2021, la plateforme sera disponible dans six pays du Vieux Continent. Puis, dès l’année suivante, ce sont quatorze nations supplémentaires qui seront desservies. HBO en a fait l’annonce le 8 septembre dans un communiqué.

Les premiers marchés qui seront éligibles sont Andorre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Norvège et la Suède. Suivront ensuite, en 2022, selon un calendrier qui reste à déterminer, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.

HBO est accessible en France, mais via des partenariats

D’aucuns noteront que les plus gros États européens ne sont pas présents dans cette liste, qu’il s’agisse de l’Allemagne, de la France, de l’Italie ou du Royaume-Uni. Est-ce à dire que la chaîne américaine snobe ces pays ? Certainement pas. Il ne s’agit pas non plus d’un problème d’accès à ces marchés. En fait, HBO doit tenir compte d’accords déjà existants dans ces pays.

Dans le cas de la France, l’opérateur Orange a noué des liens dès 2008 avec HBO, qui ont été approfondis au fil du temps. Ainsi, en 2017, le patron du géant français des télécoms, Stéphane Richard, annonçait que OCS (Orange Cinéma Séries) sera l’unique diffuseur des contenus de HBO. Néanmoins, par le jeu des accords, il est toutefois possible de voir HBO via d’autres canaux — par exemple via les formules de Canal+.

« D’autres lancements de territoires sont également prévus pour l’année prochaine », ajoute le communiqué. HBO Max est déployé sur l’ensemble du continent américain et dans les Caraïbes. Des accords existent pour certains marchés, comme l’Australie, le Japon, la Russie ou la Nouvelle-Zélande. Le service est attendu en Asie, notamment en Inde, en Turquie, aux Philippines ou encore en Indonésie.

L’arrivée en Europe de HBO Max, dont les activités commerciales ont débuté aux USA en mai 2020 avant de se propager ailleurs, comporte encore quelques inconnues. Quelle sera l’ampleur du catalogue proposé ? Quel va être le prix de l’abonnement ? Quels avantages additionnels ? Ces questions ne se poseront pas pour le public français, qui doit s’en remettre aux formules d’OCS ou Canal+.

Le catalogue de HBO Max est suffisamment riche pour paraître redoutable aux autres services de SVOD. Il suffit d’égrener les titres — The Wire, The Leftovers, True Blood, Les Soprano, The Newsroom, Westworld, True Detective, Band of Brothers, Oz, Six Feet Under, The Pacific, Rome, Sex and the City, Big Little Lies, Chernobyl, Watchmen, Game of Thrones… — pour s’en convaincre.

L’offre de HBO Max va toutefois plus loin, en incluant aussi des contenus provenant de Warner Bros, DC Comics et Cartoon Network, en plus des productions originales de HBO. Cela veut dire par exemple que le catalogue inclut The Big Bang Theory, Harry Potter, Friends, Le Seigneur des Anneaux, etc. La liste est longue. Une vidéo publiée par HBO Nordic donne un aperçu de l’offre.

