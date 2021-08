Et si Mephisto était (bien caché) dans le trailer de Spider-Man No Way Home ? En tout cas, jusqu'à présent, il n'est nulle part. Même si les fans de l'univers Marvel s'échinent à le voir partout.

Revenons en janvier 2021. Sur Disney+, la série Marvel WandaVision démarrait alors sa diffusion. Instantanément, les théories sont allées bon train sur le « plan » qui serait l’œuvre d’un éventuel grand méchant, et qui expliquerait les événements étranges qui se passent autour des personnages.

Très vite, les fans ont vu moult indices supposant qu’un certain Mephisto serait derrière tout cela… Alors que non.

Des théories sur WandaVision et Loki

Mephisto est présent dans les comics, mais pas dans le MCU (univers cinématographique Marvel). Son nom est assez peu équivoque : le personnage est un démon inspiré de la figure du diable, et en particulier de Méphistophélès dans la légende de Faust. Comme une sorte de Satan de l’univers Marvel, il incarne une sorte de puissance malfaisante. C’est un personnage relativement important dans les comics, faisant l’objet de plusieurs arcs narratifs, mais il n’est jamais apparu dans les films Marvel (sauf dans les deux Ghost Rider, dont personne ne se souvient).

Quoi qu’il en soit, il s’est finalement avéré que Mephisto n’avait rien à voir avec le dénouement WandaVision.

Puis la série Loki a été diffusée cet été. Et les fans ont alors à nouveau cru à une apparition à venir du personnage. En cause : l’image de démon, dans une église, qui fait donc écho à Mephisto. Qui plus est, dans les comics, l’un des arcs a déjà fait se rencontrer et même collaborer Mephisto et Loki (enfin, « collaborer » : Mephisto a pris le contrôle de l’âme de Loki avant de la lui rendre). Mais le démon n’est jamais apparu dans la série.

La réalisatrice de Loki s’était confiée en expliquant que l’image n’était même pas un easter egg dédié à Méphisto, mais plutôt un clin d’œil à Loki lui-même. Kate Herron a expliqué à Entertainment Weekly : « Honnêtement, c’est juste une coïncidence super bizarre. C’est vraiment une référence à Loki — les cornes, le fait qu’il ait été chassé du paradis, c’est à cela que ça fait référence. Parce qu’on a filmé longtemps avant… Je pense que WandaVision devait être en postproduction au moment du tournage de cette scène. » Elle confirme donc que l’image est « pertinente quant aux thèmes de notre série et pas un clin d’œil à ce personnage ».

Mais les fans semblent, en définitive, vouloir une apparition de Mephisto. Quitte à le chercher là où les indices sont même très légers. L’histoire se poursuit donc avec le dernier trailer de Spider-Man.

Ce ne serait pas Doctor Strange dans Spider-Man : No Way Home ?

Le mardi 24 août, Marvel a diffusé la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. On y voit apparaître Doctor Strange, comme c’était assez prévisible, et on comprend qu’il ouvre les portes du multivers — et que ce n’est pas forcément une bonne chose pour nos héros puisque cela signe le retour de grands méchants iconiques.

Les fans ont vu Mephisto dans ce trailer. Pourtant, il n’y apparaît pas un seul instant. Mais il ne faut pas sous-estimer les théories dédiées au MCU : d’après ces hypothèses, Mephisto serait… Doctor Strange.

Dans les comics, il existe effectivement un arc narratif, intitulé One More Day, publié en 2007, où Peter Parker va voir Mephisto pour l’aider à ce que le monde oublie qu’il est Spider-Man. Les fans ont la sensation que Doctor Strange ne se comporte « comme d’habitude » dans le trailer, en étant beaucoup moins sérieux, beaucoup plus farceur. Et visiblement, son sort créerait une belle pagaille.

Listen…listen, I know nobody wants to hear this, and it’s become a joke on the internet…however. There’s something to be said about Dr. Strange being so reckless and frivolous with his magic. 100 % out of character and very suspicious. So it looks to me that…it’s Mephisto, bb. pic.twitter.com/zoiDNk3etD — Classic Greg (@GregLickteig) August 24, 2021

Ce comportement, pour certains, ne paraît pas cohérent avec un Doctor Strange qui était plutôt présenté comme quelqu’un de raisonné, sage, parcimonieux. Il n’en fallait pas davantage pour que des fans y voient un mirage créé par Mephisto. « Ce n’est pas Doctor Strange que l’on voit dans le trailer de Spider-Man », affirment donc des fans.

Il faut bien admettre que Mephisto est presque devenu une sorte de mème, que l’on voie un peu partout dans les productions Marvel, sans qu’il n’y soit jamais vraiment. La dernière théorie, pour Spider-Man, est tirée par les cheveux, mais n’est pas totalement absurde : il faut bien l’admettre que le comportement de Doctor Strange est surprenant. Mais cela peut aussi être le reflet d’une simple évolution du personnage, pour qu’il arbore une personnalité un peu plus proche de celle de Tony Stark, l’ancien « mentor » de Peter Parker.

