La première bande annonce de Spider-Man No Way Home vient d'être diffusée. L'entrée dans le multivers se fait déjà, avec quelques retours de grands méchants de la franchise.

Les fans l’avaient prédit, jusqu’à en voir une annonce cachée dans WandaVision : la première bande-annonce de Spider Man No Way Home a été diffusée le 23 août (heure américaine). Le film est prévu pour le 16 décembre prochain.

Comme souvent avec les films et séries Marvel, de simples images cachent souvent un certain nombre de détails, qui peuvent soit être de fausses pistes, soit de véritables indices sur la présence surprise de personnages, certains éléments de l’intrigue ou des twists. Ce premier trailer du nouveau Spider-Man était très attendu puisque le film va introduire le multivers Marvel sur grand écran. Et on peut déjà y repérer de nombreux éléments importants.

Le bouffon vert

C’est le méchant emblématique du tout premier film Spider-Man, le plus culte d’entre tous, signé Sam Raimi avec Tobey MaGuire et Kirsten Dust : le Bouffon Vert sera clairement de retour dans No Way Home.

Mais, non, vous ne verrez pas le visage de Willem Dafoe dans cette bande-annonce (même si on espère que l’acteur reprendra du service), ni même son costume. Pour le repérer, il faudra surtout tendre l’oreille, puisque l’on entend son rire machiavélique iconique. Autre indice, sans équivoque : son arme « bombe », verte, que l’on voit rouler au sol pendant un scène d’action.

Le Dr Octopus

Autre méchant iconique, mais de Spider-Man 2 : le Dr Octopus. Et cette fois-ci, l’image est immanquable, puisque l’on aperçoit les tentacules métalliques de l’antagoniste, ainsi que le docteur en personne, interprété par Alfred Molina, qui se fend d’un « Hello Peter ».

Electro

Le retour d’Electro — de The Amazing Spider-Man 2 — est plus difficile à discerner, mais puisque deux séquences nous montrent des éclairs typiques de ceux que ce bad guy produit, il y a tout de même peu de place au doute.

Sandman (peut-être)

Ce n’est qu’une séquence de deux secondes, mais l’élévation d’une masse de sable à cet instant du trailer suppose, potentiellement, la présence de Sandman, le méchant de Spider-Man 3.

Le lézard / Curtis (peut-être)

Il s’agit là de la présence la plus théorique, car la plus difficile à discerner dans le trailer. Mais l’on peut supposer la présence du Lézard, de The Amazing Spider-Man, lors d’un court instant, notamment en raison d’un rugissement relativement bestial et d’un corps qui pourrait y ressembler.

Bon, il faut vraiment une bonne vue. Mais on y croit.

Où sont les autres Spider-Men ?

L’une des théories majeures sur No Way Home est la présence des deux autres Spider-Men ayant endossé le costume à l’écran, à savoir Tobey MaGuire et Andrew Garfield. Mais vous ne les verrez pas, même en cherchant bien, dans ce premier trailer.

Peut-être la théorie est-elle fausse depuis le début, ou bien Marvel compte-t-il encore garder la surprise sur certains retours. Cette deuxième possibilité demeure la plus probable : nul doute que cette bande-annonce ne révèle pas tout, et il est certain que l’entrée dans le multivers va donner lieu un certain nombre d’easter eggs et de caméos.

Quoi qu’il en soit, la présence d’au moins un méchant de chaque ancien film est une confirmation que toutes les portes du multivers cinématographique Spider-Man sont ouvertes.

