Blizzard Entertainment pourrait bientôt réintégrer le mode à 6 contre 6 dans Overwatch 2, qui l’avait pourtant abandonné au profit de parties à 5 contre 5.

Quand Blizzard Entertainment a remplacé Overwatch par Overwatch 2, il a opéré un changement révolutionnaire : le passage de matchs à 6 contre 6 à 5 contre 5 (avec un rôle de tank en moins). Cette évolution continue de faire débat aujourd’hui, et les avis sont très partagés sur la question. En témoigne ce sondage réalisé par Jake, joueur et caster professionnel, spécialiste de la saga. Publié le 31 mars 2024 sur Twitter et ayant récolté plus de 30 000 réponses, il montre une légère préférence pour le 5vs5 (à 51,9 %).

Cette statistique à presque 50/50 prouve que le 5vs5 est loin de faire l’unanimité, et que plusieurs fans d’Overwatch continuent de regretter les parties d’avant. C’est sans doute pour cette raison que Blizzard Entertainment s’est fendu d’un long billet de blog le 25 juillet pour faire le point sur la situation. On y lit que l’entreprise envisage de faire revenir le format 6vs6 dans Overwatch 2, ce qui ressemble quand même à un aveu d’échec et une remise en cause de la disparition d’Overwatch.

Overwatch 2 // Source : Blizzard Entertainment

Overwatch 2 n’aurait jamais dû exister

C’est Aaron Keller, le directeur d’Overwatch 2, qui a sorti sa plus belle plume pour nous pondre un pavé sur l’historique des décisions prises pour faire avancer le hero shooter dans la bonne direction. À ses yeux, le principal argument du passage au 5vs5 est la dynamique des parties, « Les parties en 6vs6 pouvaient monter très, très haut… mais aussi descendre très, très bas. L’un des objectifs du design du 5vs5 était d’augmenter ce palier, même si c’était au détriment de moments plus mémorables. »

Il y avait aussi des questions techniques : réunir douze joueuses et joueurs sur une carte coûte plus de ressources qu’avec seulement dix. Sans oublier la visibilité à l’écran et la durée des queues pour rejoindre une partie. En 5vs5, les participants attendent beaucoup moins, ce que prouve Aaron Keller avec un graphique.

L’attente est aussi due au fait qu’une équipe doit être composée de rôles spécifiques (deux dégâts, deux soutiens, un tank). Quand il fallait un tank supplémentaire, une classe moins populaire, le délai pouvait être plus long. Cette nouvelle structure a bien évidemment été associée à des rôles à redéfinir, ainsi qu’à des soucis d’équilibrage.

Le temps d’attente sur Overwatch // Source : Blizzard Entertainment

En bref, le passage au 5vs5 paraissait évident pour Blizzard Entertainment. Sauf qu’il a reçu des retours affirmant que les parties se ressemblaient un peu trop. « Ce problème est attribué au 5vs5, mais nous pensons qu’il y a bien plus en jeu », estime l’entreprise. Voilà pourquoi plusieurs tests pourraient être conduits dans les semaines à venir pour relancer l’intérêt autour d’Overwatch 2, à commencer par des matchs à 6vs6 (en fonction des contraintes techniques).

Cette éventualité peut paraître étonnante. Elle n’est en réalité ni plus ni moins qu’une bizarrerie de plus à mettre à l’actif de Blizzard Entertainment. Tout n’a pas été tout beau tout rose depuis le lancement d’Overwatch 2, qui aurait dû révolutionner la formule du premier opus avec le 5vs5 et un vrai mode solo. Ce dernier a été totalement abandonné, ce qui soulève de grandes interrogations sur l’existence même d’Overwatch 2, alors qu’Overwatch aurait pu continuer à vivre et à évoluer. Si jamais le 6vs6 redevient le format privilégié, alors Blizzard Entertainment aura eu faux sur toute la ligne.

