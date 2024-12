Lecture Zen Résumer l'article

Mike Ybarra, ex-patron de Blizzard Entertainment, s’est exprimé sur le lancement de Marvel Rivals, un concurrent d’Overwatch qui réalise un départ canon. S’il estime que c’est une copie, il devrait revoir ses arguments.

Avec déjà plus de 10 millions de joueuses et de joueurs attirés en trois jours, et même un pic à plus de 400 000 personnes connectées en même temps rien que sur Steam, Marvel Rivals est déjà un immense succès. Ce hero shooter, développé par NetEase Games, s’affirme comme un concurrent séreux dans le genre popularisé par Overwatch en 2016.

Cette sortie attendue a été commentée par Mike Ybarra, ex-PDG de Blizzard Entertainment — l’éditeur qui a lancé Overwatch. Et l’intéressé a eu des propos assez critiques sur Marvel Rivals, dans un tweet publié le 6 décembre (et supprimé depuis). Il a notamment été repéré par le compte Marvel Rivals Intel. Mike Ybarra taxe ouvertement Marvel Rivals de copie, comme l’industrie chinoise aurait l’habitude d’en produire. S’il a le droit de donner son avis, il ferait quand même mieux de revoir son argumentaire.

Tweet de Mike Ybarra sur Marvel Rivals // Source : Twitter

La grosse bourde de l’ex-patron de Blizzard sur Marvel Rivals

« Il semblerait que Marvel Rivals, qui ressemble beaucoup à Overwatch, sorte demain. C’est comme Light of Motiram (une copie évidente d’Horizon Zéro Dawn), qui vient de Chine. Je veux dire, même dans le nom des personnages — Widowmaker dans Overwatch, Black Widow dans Marvel Rivals lol. NetEase/Tencent, tous les mêmes », indique Mike Ybarra.

Les similitudes entre Marvel Rivals et Overwatch ne sont pas inventées : même genre, mêmes modes de jeu, même philosophie dans le gameplay. Le titre de NetEase Games se permet même de reprendre le format à six contre six, qu’a abandonné Overwatch 2 au profit du cinq contre cinq (un choix dont il a encore du mal à se remettre). Mais citer le personnage de Black Widow comme preuve qu’il s’agit d’une pâle copie est un manque de culture évident.

C’est plutôt Widowmaker qui s’est inspirée de Black Widow // Source : Blizzard Entertainment

La bourde de Mike Ybarra a d’ailleurs été mise en avant par une note de la communauté, avec la rectification suivante : « Natasha Romanoff, aka Black Widow, est une héroïne Marvel populaire qui a fait ses débuts dans les comics en 1964, plus de 50 ans avant la création d’Overwatch et de Widowmaker. Ce message fait de la désinformation ». On imagine que c’est ce correctif qui a poussé Mike Ybarra à supprimer son post. Il a été pris par la patrouille pour un manque de connaissance évident, alors que Black Widow est effectivement loin d’être un personnage méconnu de l’écurie Marvel. Pour preuve, il a été incarné par Scarlett Johansson au cinéma, à l’occasion de plusieurs films.

Étrangement, Mike Ybarra n’est pas aussi dur avec Path of Exile 2, qui est pourtant un rival de poids pour Diablo 4 (avec certains éléments repris, là aussi) — édité par… Tencent.

