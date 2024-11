Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard lance un nouveau mode de jeu temporaire dans Overwatch 2. Il consiste à retrouver l’expérience d’origine de son jeu de tir à la première personne (FPS), avec des parties en 6 contre 6 et le casting original. Une stratégie qui est un grand classique du studio.

« C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes » : cette fameuse expression semble être un mantra dans le QG de Blizzard, car l’entreprise américaine ne cesse de ressusciter ses gloires du passé, pour faire revivre à ses fans les expériences originales de ses principales licences. Dernier exemple en date ? Overwatch, découvre-t-on dans un communiqué publié le 11 novembre.

En effet, les développeurs lancent une série d’expériences « vanilla » au sein d’Overwatch 2. Précisément, il s’agit de proposer des matchs à six contre six avec les héros de la toute première version, au sein de cartes que les joueuses et joueurs présents dès 2016 doivent connaître par cœur — et dont certaines ont fini être être retirées au fil des patchs.

Cette initiative temporaire prend le nom d’Overwatch: Classic, et va évoluer au fil du temps jusqu’à disparaître à nouveau.

Overwatch: Classic, ici avec la carte Hanamura. // Source : Blizzard

Overwatch va revenir à ses premiers amours

Une histoire de nom Overwatch: Classic ne fera pas revenir le nom original du cowboy Cole Cassidy, initialement appelé McCree en référence au lead designer Jesse McCree, concerné par les plaintes de harcèlement sexuel permanent et de discriminations datant de 2021.

La première version d’Overwatch: Classic va nous ramener à la version 1.0 de mai 2016, ce qui inclut « des compétences qu’on n’a plus vues depuis des années et le gameplay chaotique de cette époque ». Plus concrètement, on parle de 21 héros, 12 cartes et quatre modes de jeu Cela, avec plus de possibilités dans la conception l’élaboration des équipes — on peut jouer six personnages de la classe tank si on le souhaite.

Cela sous-entend qu’on va rejouer avec les déséquilibres du Overwatch original (Blizzard ne manque pas de mentionner la menace que représente Fatale par exemple). L’entreprise va même retirer la règle qui empêche de sélectionner un même héros — avant de la remettre à l’avenir. Et Blizzard de rappeler : « En règle générale, chaque héros peut faire monter sa compétence ultime bien plus rapidement que dans Overwatch 2 ». D’où la promesse du chaos. En revanche, il n’y aura aucune boîte de butin.

Overwatch: Classic existera de son lancement le 12 novembre jusqu’au 2 décembre, avec des mises à jour qui réinterprèteront certains formats iconiques (comme la moth meta de 2017). Attention, il s’agit bien d’un mode d’Overwatch 2, non pas d’un jeu séparé (contrairement à World of Warcraft: Classic).

Quant aux parties à six contre six, Blizzard indique « qu’Overwatch: Classic n’a rien à voir vis-à-vis de nos plans du retour des matchs à six contre six. Overwatch: Classic est pensé comme une expérience nostalgique, ramenant les héros, les joueurs et le jeu à des périodes historiques du jeu, pendant un temps limité. »

Les expérimentations du format à six contre six dans Overwatch 2 seront organisées plus tard. Ils serviront à tester l’intérêt par rapport à la formule à cinq contre cinq, introduite dans la suite et qui fait beaucoup débat.

