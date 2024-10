Lecture Zen Résumer l'article

World of Warcraft fête ses vingt ans en 2024. Le MMORPG de Blizzard a profondément marqué l’histoire du jeu et contribué à façonner et à démocratiser un genre vidéoludique devenu majeur. Pour l’occasion, le studio met les petits plats dans les grands et organise d’importantes festivités dans le jeu.

23 novembre 2004. World of Warcraft sortait en Amérique du Nord. Le MMORPG développé par Blizzard marquait un tournant dans le monde des jeux de rôle en ligne massivement multijoueur et le succès a été immédiat. Il faut dire que le jeu bénéficiait à la fois de l’aura de la licence Warcraft, et de l’image de marque du studio, mais aussi d’un environnement favorable pour le jeu en ligne, avec le développement du haut débit.

Vingt ans ont passé. Des générations de joueurs et de joueuses se sont succédé pour arpenter les terres d’Azeroth. Certains sont partis, d’autres sont revenus, quelques-uns sont toujours là. Il y a aussi celles et ceux qui ont rejoint l’aventure en cours de route. Quant au jeu, il s’est diversifié. Il y a maintenant plusieurs WoW : le jeu actuel, mais aussi une version classique, une variante extrême avec la mort permanente, et des initiatives plus farfelues — comme Remix ou la Saison de la Découverte.

Chaque année, Blizzard organise des petites festivités pour l’anniversaire de WoW. Mais en 2024, l’entreprise américaine se devait de marquer le coup. Voilà plusieurs semaines que le studio américain évoque les vingt ans du jeu et, surtout, le début des célébrations. Cette fois, ça y est : World of Warcraft va accueillir divers évènements au cours des prochains mois. L’occasion de remettre au goût du jour des moments d’anthologie et de faire rejaillir à la surface quelques souvenirs d’une époque désormais lointaine.

Les 20 ans de World of Warcraft en jeu

Quand se déroulent les festivités ?

L’évènement des 20 ans de World of Warcraft se déroule du 23 octobre au 7 janvier 2025, ce qui laisse un peu plus de deux mois et demi aux joueurs et joueuses. Il faut bien évidemment avoir un abonnement actif au jeu pour y prendre part.

Où faut-il se rendre pour participer ?

Les principaux évènements se concentreront à Tanaris, une région qui est située tout au sud-est de Kalimdor, l’un des deux continents originaux du MMORPG. Un emplacement cohérent : c’est dans cette zone que sont situées les grottes du temps, un lieu qui permet de voyager à travers la ligne temporelle du jeu pour revivre des moments du passé.

Quelles activités sont prévues ?

Voilà les principaux points à retenir du programme :

Raid des Profondeurs de Rochenoire

Les Profondeurs de Rochenoire ont été historiquement une instance très longue à effectuer, à l’époque de WoW Vanilla. Il s’agissait d’un contenu de haut niveau, qui se concluait par un affrontement avec l’empereur Dagran Thaurissan. L’instance a été modernisée à l’occasion de l’anniversaire, où il est possible de la revisiter.

L’instance peut être parcourue par des groupes de dix à quinze personnes, en plusieurs modes de difficulté (recherche de raid, normal et héroïque).

Deux nouveaux boss mondiaux en extérieur

Dans la région de Tanaris, il est possible de croiser deux boss mondiaux (ou world boss, dans le jargon) qui existent déjà en jeu : le Sha de la Colère et Archavon le gardien des pierres. Ceux-ci se trouvent d’ordinaire ailleurs. En les tuant, il y a une chance de récupérer une monture sur chacun d’eux. On a droit à un essai par jour.

Pour le Sha de la Colère, la monture est le serpent-nuage céleste onyx. Pour Archavon, il s’agit du grand mammouth de guerre noir. Ces montures sont les mêmes que celles qui peuvent apparaître dans le butin classique des deux boss là où ils se trouvent d’habitude. Pour augmenter ses chances, il est possible d’aller tuer les versions normales des boss.

Ouverture des portes d’Ahn’Qiraj

C’est l’un des évènements les plus marquants de World of Warcraft à ses débuts. Pour préparer la sortie de deux nouveaux raids se déroulant dans la région de Silithus, au sud-ouest de Kalimbdor, Blizzard avait organisé un évènement mondial mobilisant aussi bien l’Alliance que la Horde pour un but commun : amasser des ressources.

Une fois les objectifs complétés, il était possible de provoquer l’ouverture des portes d’Ahn’Qiraj, le royaume abritant les deux raids. De nombreux évènements avaient lieu en jeu, jusqu’au climax, qui consistait à laisser un seul joueur par serveur récupérer un marteau unique pour frapper un gong. Il recevait alors un titre et une monture en exclusivité.

Cet évènement, marquant dans l’imaginaire de la communauté, pourra donc être revécu. Il sera possible de se mettre en file d’attente pour rejoindre d’autres personnes désireuses de se relancer dans l’aventure. Tout passera par un PNJ bien connu, Chromie. Il est prévu quelques surprises, y compris des adversaires de renom, comme Kel’Thuzad.

Ci-dessous, une vidéo montée par un fan en hommage à l’évènement :

Les contes du chroniqueur Cho

Dans un théâtre dressé à Tanaris, le chroniqueur Cho revient sur les récits mémorables de World of Warcraft. L’évènement doit être participatif.

La frénésie de la mode

Le principe est similaire à l’épreuve du style. Il s’agit d’un concours entre les joueurs et les joueuses basé sur la transmogrification. Si vous faites partie des quatre personnes ayant reçu le plus de votes lors de votre passage, votre tenue sera exposée pendant une heure. Deux hauts faits sont prévus (le premier s’obtient après un vote, le second après vingt).

L’aventure des montures

C’est un concours de montures. Si vous avez une collection assez étoffée, vous devriez pouvoir répondre au challenge d’Abigail. Ce PNJ annonce une monture et vous devez fouiller dans votre écurie si vous l’avez et la montrer dans le temps imparti. Vous gagnez un point si c’est le cas. Le vainqueur est bien sûr celui qui récolte le plus de points.

Deux hauts faits sont au programme. Le premier s’obtient si vous sortez une monture identique à celle d’Abigail. Le second se décroche si vous en avez vingt similaires. Les montures qui sont éligibles au concours peuvent venir de sources très diverses : haut fait, réputation, butin, etc.

D’autres activités, anciennes et nouvelles

Outre ces grands évènements, d’autres activités sont au programme. On trouve évidemment une cascade de quêtes (des quêtes uniques, des quêtes journalières, des quêtes hebdomadaires), ainsi que les occupations figurant déjà dans le jeu, lors des précédentes éditions. Si vous avez déjà participé, vous les connaissez déjà.

Cela inclut les autres boss mondiaux, le champ de bataille joueur contre joueur (PVP) la vengeance de Korrak ou encore le temps de la réflexion.

Quelles sont les récompenses ?

Pour l’évènement, Blizzard introduit deux nouvelles monnaies en jeu : les jetons de célébration du vol draconique de bronze, et les Clés de coffret à relique distordue dans le temps. En outre, en fonction des activités, il est aussi possible de ramasser au passage des insignes distordus dans le temps et des marques d’honneur, qui existent déjà en jeu.

Ces nouvelles monnaies se récoltent en participant aux diverses activités de l’évènement anniversaire. Le montant reçu est variable sur l’activité. Notez que si vous en accumulez 100 sur l’évènement, vous obtiendrez aussi un haut fait. Ces monnaies sont à dépenser essentiellement pour récupérer les récompenses proposées pour l’occasion.

Monture de la tempête de flamme-froide

Cette monture s’obtient à la condition de valider les huit hauts faits liés à l’évènement. Une fois ceci fait, vous décrochez un méta haut fait, qui est le préalable indispensable à la réception de la monture. Il faudra donc prendre soin de participer à toutes les grandes activités de l’anniversaire pour ne rien rater.

Les sets T2 modernisés

Parmi les ensembles d’armure de World of Warcraft que l’on peut avoir en jeu, ceux de la génération T2 (pour tier 2) jouissent d’une aura particulière. Ils sont considérés comme les plus iconiques, car ils sont associés à des raids qui ont marqué les esprits (les raids Repaire de l’Aile Noire et Cœur du Magma).

Ils étaient également visuellement très réussis. Blizzard a toutefois décidé de les moderniser, en reconstruisant les textures et en ajoutant des effets visuels. Il faut dire qu’à l’époque de l’arrivée du T2, le détail des tenues se limitait en fait à une texture sans relief. Cela passait il y a vingt ans. Mais aujourd’hui, ce n’est plus si joli.

Des titres à acheter

Quinze titres pourront être acquis.

Des montures, des mascottes, des jouets et de l’équipement

Plusieurs montures, mascottes, jouets et équipements seront aussi mis à disposition, dont des items qui sont devenus inaccessibles avec le temps. C’est notamment le cas des montures et mascottes qui étaient proposées lors de précédents anniversaires de WoW. Les objets sont à retrouver chez différents marchands et marchandes en jeu.

