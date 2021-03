Disney va mettre en ligne son nouveau film Marvel sur Disney+, sa plateforme de SVOD, en même temps que sa sortie en salles américaines. Mais il est presque certain que cette mécanique n'aura pas lieu en France.

Le blockbuster Marvel Black Widow arrivera sur Disney+ le 9 juillet 2021, au même moment que sa sortie en salles américaines, a annoncé le groupe Disney le 23 mars. Cependant, cette information concerne surtout, pour l’instant, les États-Unis : rien n’indique que Black Widow sera sur Disney+ France à cette date. C’est même plutôt l’inverse.

Reprenons.

Disney+ est la plateforme de vidéo à la demande (SVOD) que Disney a lancée il y a un an et demi, et qui héberge de nombreux contenus des franchises qui appartiennent au groupe, de Star Wars à Marvel en passant par les Disney et Pixar. Le service cartonne, un peu partout dans le monde : il a dépassé les 100 millions d’abonnés et abonnées le 9 mars dernier, grâce à des lancements successifs dans de nouveaux pays, mais aussi avec l’arrivée de la section Star, qui contient des films et séries plus « adultes ».

Depuis plus d’un an, la pandémie de coronavirus a mis à mal l’industrie du cinéma : non seulement les tournages ont été arrêtés pendant des mois, la production a été ralentie, mais aussi les salles de cinéma fermées ont empêché de nombreux films de sortir.

Black Widow, le film éternellement repoussé

Black Widow, le deuxième blockbuster du MCU (Marvel Cinematic Universe) centré sur une héroïne (après Captain Marvel), aurait dû sortir en avril 2020, puis a été repoussé plusieurs fois, jusqu’au minimum mai 2021. Toutefois, il semblait que Disney gardait l’espoir de diffuser d’abord le long-métrage avec Scarlett Johansson dans les salles obscures, puis de le rendre disponible sur Disney+ par la suite.

Ces plans sont définitivement chamboulés. Black Widow sortira dans les cinémas (américains) le 9 juillet 2021, et sera mis en ligne sur Disney+ le même jour. Mais il y a un mais : Black Widow ne sera pas ajouté comme n’importe quel autre film sur la plateforme de SVOD, il faudra être abonné au service (8,99 euros par mois) et payer en plus la modique somme de 29,99 dollars pour l’obtenir.

Disney+ appelle ça « l’accès premium », un terme qui, en résumé, signifie que les abonnés paient plus pour avoir accès à un contenu supplémentaire. Il arrive que l’accès premium soit limité dans le temps : par exemple, le film Mulan était disponible en accès premium pendant plusieurs mois sur Disney+ US, avant d’être rendu accessible à tous les abonnés Disney+ quelques mois plus tard.

L’exemple de Mulan va-t-il se répéter en France ?

En effet, ce n’est pas la première fois que Disney+ tente ce système, à la frontière entre de la SVOD et de la VOD (le fait de payer un prix fixe pour obtenir un seul contenu). C’était déjà le cas avec Mulan, qui avait été mis en ligne directement sur Disney+ sans passer par la case « cinéma », et qui devait être acheté 29,99 dollars par les abonnés.

Or à l’époque, un flou important entourait le cas de la France, qui n’avait pas été traitée de la même manière. Mulan avait bien été mis en ligne sur Disney+ France, mais seulement en décembre 2020, soit 3 mois après le reste du monde, et sans coût supplémentaire.

Concernant Black Widow en France, le doute est donc plus que permis. D’une, parce que Disney+ France ne peut pas communiquer d’information officielle sur le sujet — nous les avons contactés sans obtenir de détails sur l’application de cette annonce dans l’hexagone.

De deux, parce qu’en France, Disney+ a choisi de suivre la loi sur la chronologie des médias, qui veut qu’un film qui sort en salles de cinéma ne puisse pas être mis en ligne sur une plateforme de SVOD avant 36 mois (dans la majeure partie des cas, sauf implication de l’entreprise dans le financement de la fiction française, bref, c’est compliqué, allez lire par ici pour en savoir plus sur la chronologie des médias en France).

Si Black Widow venait à sortir en salles françaises, alors le blockbuster ne pourrait techniquement pas être accessible sur Disney+ France avant 3 ans. Cela créerait de facto une sacrée différence de traitement entre les abonnés américains et les abonnés français, dans la possibilité de visionner un contenu pourtant original du groupe Disney.

Reste donc plusieurs possibilités, toutes hypothétiques à ce jour :

Black Widow pourrait sortir en salles françaises et pas sur Disney+ France avant 2024 ;

Black Widow pourrait ne pas sortir du tout au cinéma et être accessible sur Disney+ en juillet 2021, à un prix spécifique supplémentaire,

Black Widow pourrait ne pas sortir du tout au cinéma, et être accessible sur Disney+, mais des mois après le reste du monde, sans frais supplémentaires.

Nous mettrons cet article en cas de nouveau rebondissement ou au moment où Disney+ clarifiera la position de la France concernant Black Widow.

