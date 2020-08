Dans les pays où Disney+ est disponible, la version en « live action » de Mulan sortira sur la plateforme de vidéo à la demande (SVOD) et non en salles de cinéma. Mais il faudra débourser 29,99 dollars pour le voir.

Vous habitez dans un pays où Disney+ est disponible et souhaitez voir l’adaptation en live action de Mulan ? Il faudra débourser 29,99 dollars pour le voir. C’est la décision surprise que Disney vient d’annoncer dans la nuit du 4 au 5 août 2020. Le film sera rendu disponible sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) le 4 septembre, a rapporté Variety.

« Le film sortira en salles dans les pays où il est impossible d’avoir accès au film sur Disney+ », précise le média américain. Cela signifie-t-il que pour la France, même si les salles de cinéma ont rouvert, Mulan serait visible uniquement sur la plateforme Disney+ ? La multinationale n’a pas encore donné de précisions sur ces cas précis.

Mulan devait à l’origine sortir en salles de cinéma le 27 mars, mais il a été repoussé à la suite de la pandémie de coronavirus qui a contraint la moitié du monde au confinement. Cette adaptation du dessin animé culte, en prises de vues réelles, était extrêmement attendu, et Disney misait beaucoup sur le long-métrage

Bob Chapek, le nouveau CEO de la Walt Disney Company, a précisé qu’il s’agissait d’un cas bien spécifique et que ce choix ne s’étendrait pas à d’autres films. Le 23 juillet dernier, Disney avait repoussé la sortie de Mulan en salles « pour une durée indéfinie ».

Disney+ a été lancé en novembre 2019 dans quelques pays, dont les États-Unis, avant de s’étendre en Europe en mars 2020, ainsi qu’en France au mois d’avril. L’abonnement coûte 6,99 euros par mois pour avoir accès à un catalogue de plus de 150 séries et 500 films en France. Pour l’instant, Disney n’a pas précisé la manière dont serait facturé le film Mulan à ses abonnés, mais il semble évident que 29,99 dollars est une grosse somme, en comparaison aux tarifs en vigueur dans la VOD, mais aussi au prix d’un ticket de cinéma.

« Nous trouvons très intéressante l’idée de proposer aux consommateurs un prix de 29,99 euros, et nous apprendrons à partir de là », a continué Bob Chapek. Selon lui, il est possible que malgré ce prix exorbitant, Mulan pourrait bien rapporter de nouveaux abonnés à Disney+. La plateforme disposerait de 60,5 millions d’abonnés dans le monde, soit 10 millions de plus que le 9 avril 2020.

