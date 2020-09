Face à la pandémie de coronavirus qui continue de sévir, Disney et Marvel ont une fois encore revu leur calendrier. Initialement attendu en avril 2019, Black Widow ne sera pas sur les écrans avant mai 2021.

Il n’y aura aucun nouveau film Marvel dans les salles obscures en 2020, ce qui n’était pas arrivé depuis 2009. Comme le rapporte Variety dans un article publié le 23 septembre, Disney a pris la décision de revoir une nouvelle fois son calendrier en repoussant plusieurs de ses films. Premier concerné ? Black Widow, qui est dorénavant attendu pour mai 2021. À l’origine, le blockbuster centré sur l’héroïne campée par Scarlett Johansson devait sortir en avril 2020.

Le nouveau retard accusé par Black Widow va décaler tous les autres longs métrages de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Eternals passe ainsi de février à novembre 2021 tandis que Shang Chi and the Legend of the Ten Rings sortira en juillet plutôt qu’au mois de mai — toujours en 2021. Compte tenu de l’incertitude qui continue de peser sur la situation sanitaire globale, ces dates sont susceptibles d’être encore modifiées à l’avenir.

La décision de Disney est bien évidemment due à la pandémie de coronavirus, qui ralentit voire gèle nombre d’industries. Il suffit de s’intéresser aux chiffres de Tenet pour constater que les spectateurs et spectatrices ne se bousculent pas pour aller au cinéma. Selon Box Office Mojo, le blockbuster réalisé par Christopher Nolan n’a rapporté qu’un peu plus de 36 millions de dollars aux États-Unis (un peu plus de 250 millions dans le monde). Disney et Marvel craignent certainement de ne pas faire beaucoup mieux, eux qui sont habitués à dépasser régulièrement la barre du milliard. Variety cite d’ailleurs des analystes qui estiment que les revenus domestiques baisseront de 70 à 80 % à cause de la pandémie.

« Eternals est repoussé au 5 novembre 2021. Marvel prend la bonne décision. Il y a une pandémie. Rien n’est plus important que la santé et la vie. Je ne peux pas encourager les gens à aller au cinéma tant que ce n’est pas sûr », explique l’acteur Kumail Nanjiani, qui sera à l’affiche de Eternals et approuve la décision de Disney dans un tweet partagé le 23 septembre. La multinationale pourrait diffuser les films du MCU via la plateforme Disney+ — comme c’est le cas avec le remake de Mulan. Mais, a priori, les enjeux financiers sont beaucoup trop importants.

Eternals delayed to Nov 5, 2021. Marvel made the right & responsible decision. There’s a pandemic. Nothing is more important than health & lives. I can’t tell ppl to go to a movie theater until I feel safe going to one.

Take care of yourselves. I promise it’ll be worth the wait !

— Kumail Nanjiani (@kumailn) September 23, 2020