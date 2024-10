Lecture Zen Résumer l'article

Après WandaVision et Agatha All Along, une trilogie se dessine avec une troisième série Disney+ dont le tournage démarre bientôt.

Voilà, c’est terminé pour Agatha All Allong. Mercredi dernier, 30 octobre 2024, Disney+ a diffusé le neuvième et dernier épisode de la saison. Alors qu’Agatha n’est plus, sauf sous la forme d’un fantôme, une suite est-elle possible à l’histoire de la série ?

Les personnages du MCU ne disparaissent jamais totalement et peuvent revenir à tout moment, dans un autre film, une autre série. Peut-être reverra-t-on donc Katheryn Hahn dans le rôle d’Agatha. Mais la probabilité d’une saison 2 est extrêmement faible, même si la saga continue indirectement.

La trilogie WandaVision

On ne va pas se mentir : il n’y aura pas de saison 2 à Agatha All Along. Une seule saison a été commandée et l’intrigue a été bouclée. Contrairement à Loki, qui laissait la porte ouverte à une seconde histoire, et de même pour Hawkeye (dont la saison 2 parlera surtout de Kate Bishop), la série avec Katheryn Hahn, Aubrey Plaza et Joe Locke est destinée à s’achever ainsi, sauf (immense) surprise. C’est d’autant plus évident quand l’on connaît les plans de Marvel car, en réalité, cette section du MCU n’a pas encore dit son dernier mot.

Comme WandaVision, Agatha All Along est une série originale et singulière, portée par un mystère qui ne cesse de s’épaissir. Les liens entre les deux œuvres sont logiques : on les doit à la même créatrice, Jac Schaeffer (qui a coécrit aussi Black Widow).

Or, Schaeffer et Marvel envisagent WandaVision comme une trilogie, composée de trois mini-séries. La première était donc WandaVision, la seconde Agatha All Along, et la suivante s’intitule à ce jour Vision Quest. Bien que Schaeffer se soit finalement retirée de la production de cette dernière, la série est toujours prévue et le tournage est programmé en Angleterre pour début 2025. Pas de diffusion avant fin 2025 ou début 2026, donc.

« Vision Quest » avec Paul Bettany

Sans grand suspense sur son héros, cette prochaine série est dédiée au personnage de Vision et elle signe le retour Paul Bettany. L’acteur a même révélé qu’Agatha All Along l’inspirait pour son propre retour : « J’adore et je suis très fier de Jac Schaeffer, et je vais la revoir [la série] une seconde fois parce qu’il y a tellement de choses à apprendre pour que je puisse apporter ma contribution. »

La dernière fois qu’on a vu Vision, c’était dans WandaVision. // Source : Disney+

Terry Matalas a repris les rênes du projet en tant que showrunner. On lui doit l’excellente mais peu connue 12 Monkeys (réécriture en série du film éponyme), et Star Trek Picard.

On ne sait pas grand-chose du scénario de cette nouvelle production, si ce n’est que Vision devrait être poursuivi par un assassin (interprété par Todd Stashwick), qui en voudrait notamment à sa nature technologique. James Spader reprendra également son rôle d’Ultron.

