La série dérivée de Vikings : Valhalla, cartonne de nouveau sur Netflix depuis la sortie de la saison 3. Mais une suite des aventures de Leif, Freydis et Harald est-elle vraiment au programme ?

Non, l’histoire de Vikings ne se termine pas avec celle de Ragnar Lothbrok et de sa famille : son spin-off, Valhalla, le prouve parfaitement depuis trois saisons, disponibles sur Netflix. Alors que les derniers épisodes viennent justement de sortir sur la plateforme de SVOD, et se sont directement hissés dans le top 10 dès le 11 juillet 2024, pouvons-nous espérer une saison 4 à cette série historique ?

Un voyage satisfaisant

Trois petits tours et puis s’en vont : Leif, Freydis et Harald ont accompli leur destinée et ne reviendront malheureusement pas sur Netflix pour de nouveaux épisodes. Vikings : Valhalla se termine ainsi avec cette saison 3.

Jeb Stuart, le créateur et showrunner de la série, l’avait annoncé avant même la diffusion du final : « Je savais depuis le début que je voulais montrer l’évolution de trois des Vikings les plus renommés, et la façon dont ils sont devenus les icônes que l’on connaît aujourd’hui, et c’est ce que nous avons fait », racontait-il à IGN il y a quelques mois. « Lorsque que nous avons débuté ce projet, il y a 5 ans, nous avons travaillé dur avec ce casting et cette équipe incroyable pour écrire un voyage qui, nous l’espérions, serait satisfaisant à la fin. »

Pour le showrunner de Vikings : Valhalla, cette décision est notamment liée à l’aspect profondément historique de la série : « Il était logique, du point de vue de l’histoire, que les voyages respectifs de Leif, Freydis et Harald prennent fin avec notre troisième saison. »

Pour autant, il est toujours possible que Netflix commande un second spin-off à Vikings, qui couvrirait par exemple les événements entre la série originale et Valhalla, séparés de plus d’un siècle. L’univers fourmille en tout cas de figures historiques et de légendes nordiques prêtes à être racontées sur le petit écran.

