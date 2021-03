L'an dernier, Nintendo a célébré les 35 ans de son icône Mario avec plusieurs produits thématiques. Le hic ? Leur commercialisation s'arrêtera le 31 mars, y compris pour l'excellente compilation Super Mario 3D All-Stars.

À l’occasion des 35 ans de la sortie du jeu Super Mario Bros., Nintendo avait décidé de lancer plusieurs produits thématiques. En chef de file, on retrouve la compilation Super Mario 3D All-Stars, disponible sur Nintendo Switch et réunissant trois aventures en 3D du célèbre plombier (Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy). Si vous êtes intéressé, vous n’avez plus qu’un mois pour craquer — a rappelé le compte Twitter japonais de Nintendo le 1er mars.

Aussi étrange que cela puisse paraître, Nintendo a décidé de vendre ces produits commémoratifs pendant une durée limitée. Par conséquent, Super Mario 3D All-Stars disparaîtra de l’eShop le 1er avril (format numérique) tandis que les magasins ne seront plus approvisionnés passée cette date (format physique). Il en sera de même pour le Battle Royale Super Mario Bros. 35 (disponible uniquement sur l’eShop) et la Game & Watch Super Mario Bros..

Bientôt la fin de l’anniversaire de Mario

La fin de la commercialisation ne veut en aucun cas dire que vous ne pourrez plus jouer à Super Mario 3D All-Stars. Sur le site officiel, la fiche du produit stipule : « Une fois la version téléchargeable achetée avec votre compte Nintendo, vous garderez accès au jeu et pourrez le télécharger à nouveau même s’il a été effacé de votre console. » Pour une acquisition au format physique, la question ne se pose pas.

On ne comprend toujours pas pourquoi Nintendo a pris cette décision. Dans un entretien accordé à Polygon le 16 décembre 2020, Doug Bowser, président de Nintendo of America, avait tenté de la justifier : « Je pense que j’utiliserais un seul mot : la célébration. C’est juste la célébration des 35 ans de Mario (…). Il y a plusieurs manières de fêter les 35 ans de Mario. Avec certains titres, nous pensons que c’était l’occasion de les proposer pendant une période déterminée. »

Mais toujours est-il que cette stratégie force un peu la main des fans. Certains seraient d’ailleurs bien inspirés d’anticiper l’achat, même s’ils n’ont pas — encore — la Switch. L’indisponibilité dans les rayons devrait mécaniquement faire grimper les prix sur le marché gris (eBay). Lire : ne pas l’achetez maintenant revient à prendre le risque de payer plus cher plus tard. Et ce serait dommage de passer à côté de Super Mario 3D All-Stars, qui réunit trois aventures majeures de la carrière de Mario : le tout premier épisode en 3D (Super Mario 64), un opus un peu mal aimé mais pourtant excellent (Super Mario Sunshine) et une leçon d’architecture de niveaux à 360 degrés (Super Mario Galaxy).

