Pokémon Company célèbre cette année les 25 ans de la saga Pokémon. À cette occasion, il annonce trois nouveaux jeux sur Nintendo Switch : deux rééditions (Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl) pour 2021 et une aventure inédite (Pokémon Legends Arceus) pour 2022.

La saga Pokémon, qui continue d’accompagner nombre de passionnés à travers le monde, fête cette année ses 25 ans. Au regard du succès qui perdure, Pokémon Company n’allait pas passer à côté d’une célébration. Pour l’occasion, la multinationale a carrément annoncé trois nouveaux jeux à destination de la Nintendo Switch, dans une présentation diffusée en ligne le 26 février.

Les propriétaires de la console pourront découvrir, en fin d’année, Pokémon Brilliant Diamond (Pokémon Diaman Étincelant) et Pokémon Shining Pearl (Pokémon Perle Scintillante), deux rééditions. Et ils peuvent déjà cocher leur agenda de 2022, qui verra l’arrivée de Pokémon Legends Arceus (Légendes Pokémon : Arceus), un opus cette fois-ci inédit.

Trois nouveaux jeux Pokémon pour le prix de deux

Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl

Quoi de mieux qu’un remake pour célébrer un anniversaire ? Comme tant d’autres, Pokémon Company choisit d’abord cette voie pour les 25 ans de la licence, en remettant au goût du jour Pokémon Diamond et Pokémon Pearl — deux opus parus sur la Nintendo DS il y a 15 ans au Japon. Ils s’intègrent dans la quatrième génération des célèbres créatures et se déroulent dans la région de Sinnoh.

Pokémon Company promet une aventure basée sur la nostalgie, avec une histoire préservée. Les graphismes seront quand même retravaillés, quand bien même on est loin de la qualité affichée par Pokémon Bouclier et Pokémon Épée, disponibles depuis 2019 sur Switch. Le style graphique rappelle la version Switch de The Legend of Zelda : Link’s Awakening.

Pokémon Legends Arceus

De son côté, Pokémon Legends Arceus s’articulera autour d’une aventure 100 % inédite, mais située dans la même région que Pokémon Diamond et Pokémon Pearl (Sinnoh). Il s’agira d’un prologue, sachant que les développeurs promettent une nouvelle approche, avec l’envie de briser les codes de la série. Dans la première vidéo, on peut voir qu’il sera nécessaire de lancer la Pokéball comme dans un jeu de tir, avec une caméra en vue à la troisième personne. Les combats seront en temps réel et on pourra aussi opter pour une approche plus discrète pour remplir son Pokédex.

Crédit photo de la une : Pokémon Company Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo