Amazon a dévoilé le programme de sa plateforme Prime Video pour le mois de janvier. Les fans d'American Gods pourront découvrir la troisième saison.

Pour démarrer l’année 2021, Amazon mise sur deux choses : la saison 3 d’American Gods et une foule de films s’inscrivant dans différents genres.

Les séries sur Amazon Prime Video en janvier 2021

Calimero, saison 1 — 4 janvier

C’est vraiment trop injuste.

Grabouillon, saisons 1 à 5 — 4 janvier

Grabouillon est un chien qui passe son temps à faire des bêtises. Wouaf Wouaf.

Oum le dauphin blanc, saison 1 — 4 janvier

Les aventures de Yann et Marina, qui vivent des aventures incroyables en compagnie d’un dauphin blanc. Rien à voir avec le chocolat Galak.

American Gods, saison 3 — 11 janvier

L’événement série du côté d’Amazon Prime Video en janvier. Dans la saison 3, Ombre cherche à échapper à sa destinée en s’installant dans la paisible ville enneigée de Lakeside. Mais il va vite devoir faire un choix : être dans le clan des anciens ou celui des nouveaux dieux.

New York Unité Spéciale, saison 11 à 13 — 15 janvier

Avouez que vous avez déjà vu chaque épisode au moins 100 fois.

Southpark, saison 23 — 21 janvier

Oh non, ils vont encore tuer Kenny.

Jessy & Nessy, saison 1 — 22 janvier

Star Trek : Lower Decks, saison 1 — 22 janvier

Les tribulations de l’équipage du vaisseau le plus insignifiant de la flotte Starfleet. Ça donne envie… Avec Jack Quaid, vu dans The Boys.

Les films sur Amazon Prime Video en janvier 2021

120 battements par minute — 1er janvier

Magnifique film centré sur des militants d’Act Up-Paris, association qui lutte contre le Sida.

13 Hours — 1er janvier

Six hommes face à une armée d’assaillants. Leur combat a duré 13 heures. Une histoire vraie. Par Michael Bay.

Ghost — 1er janvier

Qui n’a pas vu la scène de poterie culte partagée par Patrick Swayze et Demi Moore ?

Gone Girl — 1er janvier

Nick Dunne (Ben Affleck) a-t-il tué sa femme (Rosamund Pike) ? David Fincher s’amuse avec le public dans ce thriller brillant.

Jours de Tonnerre – 1er janvier

Tom Cruise en pilote de course tête brûlée, ou le rôle taillé sur mesure.

La Famille Adams — 1er janvier

Halloween en avance.

La fièvre du samedi soir — 1er janvier

Les Incorruptibles — 1er janvier

À Chicago, durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente illégale d’alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre Al Capone, l’agent Eliot Ness recrute trois hommes de confiance, aussi intraitables que lui.

Les infiltrés — 1er janvier

Leonardo DiCaprio et Matt Damon échangent leur rôle dans ce remake d’Infernal Affairs.

Mission : Impossible – Rogue Nation — 1er janvier

Tom Cruise en super espion capable de grimper sur un avion en train de décoller, ou un rôle taillé sur mesure.

Ninja Turtles 2 — 1er janvier

Les Tortues Ninja vues sous le prisme d’Hollywood. C’est moins bien que le dessin animé culte.

Star Trek : Sans limites — 1er janvier

Dernier volet de la trilogie amorcée par J.J. Abrams. Sans J.J. Abrams à la réalisation cette fois.

Terminator : Genisys — 1er janvier

L’un des pires films de la saga Terminator, devenue l’ombre d’elle-même depuis trop d’années.

Transformers 3 : La face cachée de la Lune — 1er janvier

Vous aimez les gros robots qui font la bagarre ?

Un crime dans la tête — 1er janvier

Very Bad Dads — 1er janvier

Deux papas s’affrontent.

Pattaya — 4 janvier

Une comédie française pas drôle.

Babysitting — 5 janvier

Une autre comédie française pas drôle.

L’arnacoeur — 5 janvier

Une comédie française enfin drôle.

Breaking Surface — 8 janvier

One Night in Miami — 15 janvier

Miami, le 25 février 1964, le jeune Cassius Clay (futur Mohamed Ali) devient champion du monde de boxe, catégorie poids lourds. A cause de la ségrégation raciale, il doit fêter sa victoire à l’écart des autres sportifs. Entouré de ses amis : l’activiste Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et la star du football Jim Brown, Cassius Clay décident de définir un nouveau monde.

Songbird — 15 janvier

The Personal History of David Copperfield — 26 janvier

Dev Patel prête ses traits à David Copperfield, magicien le plus connu du monde.

Les documentaires sur Amazon Prime Video en janvier 2021

James May : Oh Cook ! — 15 janvier

Star de Top Gear et The Grand Tour, James May quitte ses belles voitures pour se mettre aux fourneaux.

