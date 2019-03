Surprise : Amazon offre désormais entre 3 et 12 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online pour ses membres Prime.

Les consoles de salon sont coincées dans un espace où, en plus d’un accès payant à Internet, il est commun de devoir ajouter un billet pour profiter du jeu en ligne. Et la Switch de Nintendo n’échappe pas âge la règle : l’abonnement Switch Online est indispensable pour profiter de la majeure partie des titres de la meilleure console du moment dans leur version multi. Pour se démarquer et faire passer l’an pilule de l’abonnement, les marques proposent de petites attentions et autres bonus aux clients : sur Switch, on pense à la console virtuelle pour jouer aux oldies de Nintendo ou à l’excellentissime Tetris 99.

Et si cet abonnement était gratuit ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la proposition de Nintendo qui s’est associée à Amazon pour ajouter un an de Switch Online aux abonnements Twitch Prime. La plateforme de streaming de jeux vidéo qui appartient à Amazon a une version payante qui est incluse dans l’abonnement Amazon Prime en France. Elle propose très régulièrement des cadeaux’ pour les joueurs (comme des loot box pour Overwatch ou Apex Legends), mais ce nouveau cadeau est clairement le plus avantageux depuis longtemps : on parle d’un abonnement à 20 euros par an et non d’un pack de cadeaux.

Comment débloquer l’abonnement

Pour en profiter, il suffit de s’abonner à Amazon Prime pour 50 € par an, faire un tour sur Twitch et lier son compte Twitch à son compte Nintendo. Cela débloquera immédiatement 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online et il vous faudra vous connecter à Twitch pour refaire la même opération dans 60 jours pour débloquer les 9 mois suivants. Malins, Amazon et Nintendo n’ont pas laissé les personnes qui profiteraient de l’offre d’essai Amazon Prime un mois avoir accès au cadeau complet.

Reste qu’il est tout à fait possible de profiter d’un abonnement de trois mois au service en ligne de la Switch en lançant gratuitement la période d’essai d’Amazon Prime. Vous n’aurez pas déboursé un centime pour tester Amazon Prime et Switch Online.

Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez aussi récupérer les loots : ils s’ajouteront à votre abonnement en cours. Comme pour les nouveaux abonnements, vous aurez donc 3 mois en plus tout de suite, et les 9 mois suivants dans 60 jours après la liaison de vos comptes Nintendo et Twitch.

Stratégiquement, associer l’abonnement Nintendo à une offre Amazon très populaire est un deal gagnant gagnant pour les deux marques. Le Japonais profite des abonnés Prime pour booster les chiffres de son service en ligne et fournir une première dose gratuite à des clients qui paieront probablement l’année prochaine. En plus, l’opération associe dans l’esprit des gens Nintendo au service de streaming de jeux vidéo le plus populaire. Pour Amazon, c’est une opportunité d’ajouter une ligne aux nombreux services proposés par Prime et de toucher, en France, une population qui n’était peut-être pas encore réceptive aux courses en ligne. En plus de Prime Video, l’abonnement Switch permet de faire entrer un peu plus Prime dans l’offre de service multimédia.