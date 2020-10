La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée sur Disney+ à partir du 30 octobre. Que doit-on attendre pour les huit prochains épisodes et, surtout, quels sont les grands enjeux qui attendent le public ?

C’est donc dans deux jours, vendredi 30 octobre, que commencera à être diffusée la saison 2 de The Mandalorian, sur Disney+. Contrairement à la première saison, vous n’aurez pas à verser dans le piratage pour être à jour en même temps que les États-Unis : tous les épisodes seront disponibles en France au même moment, légalement, au rythme d’un par semaine — la saison en comptant huit en tout.

Plus de cinq mois se sont écoulés depuis la fin de la diffusion de la saison une sur Disney+ France et peut-être n’avez-vous plus un souvenir très précis de ce ce qui s’est passé pour le Mandalorien et son jeune protégé, baptisé affectueusement « bébé Yoda » car il appartient à la même espèce que l’illustre maître Jedi. Mais plutôt que de vous proposer un résumé de l’histoire, intéressons-nous plutôt aux enjeux à venir.

Mais avant de poursuivre la lecture, une mise en garde s’impose : parce que nous allons nous demander ce qu’il faut attendre de la saison 2, nous n’avons pas d’autre choix que de parler des événements de la saison précédente. Si vous n’avez donc pas vu la série, mieux vaut ne pas aller plus loin pour ne pas vous gâcher la surprise du visionnage. Pour les autres, vous pouvez bien sûr poursuivre.

Approfondir l’histoire personnelle du Mandalorien

À tout seigneur, tout honneur, c’est évidemment avec le Mandalorien que nous ouvrons ce sujet. Après tout, la série lui est dédiée (encore que tout le merchandising de Disney autour de Baby Yoda pourrait nous faire douter). La saison une nous a permis de connaître son nom, découvrir son visage et avoir un aperçu de son histoire passée, notamment son enfance meurtrie par la guerre des Clones.

On sait que Din Djarin — c’est son nom — a eu la vie sauve grâce à des Mandaloriens, alors que ses parents ont été abattus par des droïdes de combat de l’Alliance séparatiste, qui voulait alors faire sécession avec l’Ancienne République. C’est à peu près tout. Mais comment a-t-il été entraîné ? Quelles ont été ses missions ? Qu’a-t-il fait lors de la guerre entre l’Empire galactique et l’Alliance rebelle ?

Découvrir qui est Baby Yoda

Apparaissant dès l’épisode un de la saison une, Baby Yoda est un mystère : on ne sait pas son véritable nom (ni s’il en a un, d’ailleurs : il est surnommé l’Enfant), pourquoi l’Empire galactique — ou ce qu’il en reste — s’intéresse à lui, ou bien son origine. Tous les membres de son espèce sont-ils naturellement très forts dans la Force ? Les seuls individus connus (Yoda, Yaddle et Vandar Tokare) étaient des maîtres Jedi.

Le mystère entourant Baby Yoda est d’autant plus fort que l’espèce elle-même est très mal documentée. Est-ce parce que ses représentants font en sorte que l’on ne sache rien d’eux ? Leur planète d’origine, s’ils en ont une, n’est pas connue. Si une connexion particulière entre la Force et ces peaux vertes existe, ou s’ils sont issus de la Force (grâce, par exemple, aux midi-chloriens ?), on peut deviner l’intérêt de l’Empire…

Le sabre noir entre les mains de l’Empire

À la toute fin de la saison une, on découvre qu’une arme légendaire — le sabre noir — dans la culture mandalorienne est entre les mains de l’Empire. Plus exactement, entre celles du Moff Gideon. Comment cela se fait-il qu’une telle relique soit en sa possession ? S’agit-il bien de l’arme brandie par Tarre Vizsla, le tout premier mandalorien à avoir rejoint l’ordre Jedi, ou est-ce une réplique ?

Le sabre noir est une arme vieille d’un millier d’années et sa particularité, outre son look très atypique, est qu’elle est constituée d’un matériau capable de se frotter à un sabre laser. Compte tenu de cette caractéristique, cela interroge sur qui est vraiment le Moff Gideon ou, du moins, s’il est en contact avec des Sith ou des Jedi. En tout cas, il est établi que la saison 2 mettra en scène des Jedi… on peut s’attendre à de beaux duels.

Les Jedi entrent en scène

On le voit dès la saison une : Baby Yoda sait manier la Force. Et l’Armurière mandalorienne suggère au Mandalorien de le ramener « aux siens » : ce sont des Jedi dont il est question. La bande-annonce de la saison 2 ne fait pas de mystère, en évoquant cet « ordre de sorciers ». D’ailleurs, on en aperçoit une, de Jedi, de façon fugace. Problème : les Jedi et les Mandaloriens n’ont pas vraiment été en bons termes.

Plusieurs questions, évidemment, se posent : des Jedi auraient-ils donc survécu à la purge de Dark Vador et l’empereur Palpatine ? Pourquoi sont-ils restés cachés au lieu de venir en aide à la galaxie ? Quid de Luke Skywalker, qui est à cette époque le seul Jedi connu (le récit se déroule cinq ans après Le Retour du Jedi) et qui, on le sait avec les épisodes VII, VIII et IX, a voulu refonder un ordre Jedi ?

La saison 2 doit mettre d’ailleurs en scène une Jedi célèbre, Ahsoka Tano jouée par Rosario Dawson.

Et Boba Fett ?

Il a été annoncé dans la presse que l’acteur Temuera Morrison, qui incarnait Jango Fett, le « père » de Boba Fett, dans L’Attaque des clones, est de retour dans The Mandalorian, cette fois pour jouer le fiston. En termes de cohérence, cela peut le faire : Boba Fett a vieilli et est un clone du paternel. Dès lors, sa ressemblance physique, avec quelques années de plus au compteur, sera normale.

Boba Fett a survécu aux événements de l’Épisode VI, quand il a chuté dans la gueule du Sarlacc, sur Tatooine. S’il est effectivement dans la saison 2, des questions se posent : comment a-t-il récupéré son armure mandalorienne (il n’est pas du sérail, comme Din Djarin) ? L’a-t-il prise avec violence sur un ancien guerrier ? Ce pourrait-être un motif de casus belli avec le Mandalorien… ou alors, peut-être sera-t-il un précieux allié…

