On connait maintenant le casting de la future série Star Wars, qui sera centrée sur un guerrier solitaire, un Mandalorien, représentant d'un antique clan de combattants.

La Star Wars Celebration a eu lieu à Chicago du 11 au 15 avril 2019. À cette occasion, la future série télévisée The Mandalorian, qui sera proposée sur Disney+, a évidemment été l’un des points forts de ces quelques jours. En particulier, deux vidéos ont été diffusées en exclusivité pour le public et quelques informations supplémentaires ont été distillées lors d’un panel avec le casting et l’équipe technique.

Voici tout ce qu’il faut retenir sur cette production.

Le titre Un nom qui en dit beaucoup

C’est par une publication sur Instagram effectuée le 4 octobre 2018 que Jon Favreau, cinéaste américain à qui l’on doit des films comme Iron Man, Chef et Le Livre de la jungle, a dévoilé le synopsis de la future série Star Wars filmée en prises de vue réelles, commandée par Disney, la maison-mère de Lucasfilm. Un communiqué publié le même jour sur le site officiel montre la première image du personnage principal.

On y apprend que la série s’appellera The Mandalorian (Le Mandalorien). Chez les passionnés de la saga cinématographique, ce nom en dit déjà beaucoup : il fait référence à un ancien clan de guerriers que l’on reconnaît aisément par leur casque à la forme si caractéristique.

Deux personnages importants de l’univers Star Wars portent d’ailleurs une armure mandalorienne : il s’agit de Boba Fett et Jango Fett.

Synopsis Synopsis

L’histoire du Mandalorien se déroulera entre les Épisodes VI et VII, avant l’émergence du Premier Ordre — l’organisation militaire qui est née des cendres de l’Empire et qui s’oppose aux héros de la nouvelle trilogie. Ici, la série racontera le récit d’un mercenaire solitaire dans les confins de la galaxie, là où l’autorité de la Nouvelle République n’a pas d’emprise.

Casting Qui au casting ?

La confirmation est survenue le 12 décembre 2018 : l’acteur chilien Pedro Pascal récupère le rôle principal de la série télévisée.

Pedro Pascal a percé auprès du grand public en interprétant Oberyn Martell dans la série télévisée Game of Thrones. Depuis, sa carrière se déploie davantage sur grand écran, comme dans Kingsman : Le Cercle d’or et Equalizer 2. L’intéressé a également tenu divers rôles de premier plan à la télévision, en particulier dans Narcos, une série produite et diffusée par Netflix.

À ses côtés, Lucasfilm a retenu Gina Carano, qui a percé sur grand écran avec Fast and Furious 6 et Deadpool, Giancarlo Esposito, connu sur grand écran avec Usual Suspects mais aussi et surtout pour son rôle remarquable de Gustavo Fring dans Breaking Bad, et Emily Swallow, qui a été remarquée Mentalist et Supernatural, deux séries télévisées. On ne connaît pas encore leur rôle dans la série.

Quatre autres noms ont aussi été dévoilés par Lucasfilm : Carl Weathers, une figure des années 80 avec ses apparitions remarquées dans Rocky — Apollo Creed ! — et Predator, Omid Abtahi, que l’on peut voir dans American Gods et The Hunger Games : Mockingjay – Part 2, Werner Herzog, qui est avant tout un cinéaste (on lui doit notamment Aguirre, la colère de Dieu), et Nick Nolte, qui a joué dans Affliction et La ligne rouge.

Date de sortie

La série télévisée sera disponible le 12 novembre 2019 pour les États-Unis, dès le premier jour de lancement du futur service de streaming de Disney, sobrement appelé Disney+. Elle sera d’ailleurs l’une des exclusivités de la plateforme, afin d’avoir un argument face aux autres plateformes de SVOD (ce ne sera d’ailleurs pas le seul atout dans la manche de Disney+, loin de là)

On ne connait pas précisément la date de lancement de Disney+ en Europe et donc la disponibilité de la série dans nos contrées. Selon le programme de déploiement montré par Disney, l’ouverture du service de ce côté de l’Atlantique se ferait entre le premier et le deuxième trimestres de l’année fiscale 2020, soit entre février et mai 2020. Pour le dire, il faudra attendre l’année prochaine.

Trailer Un premier teaser

Lors de la Star Wars Celebration qui a eu lieu à Chicago du 11 au 15 avril 2019, un tout premier teaser de la série a été diffusé pour le public se trouvant sur place. La vidéo n’a malheureusement pas (encore ?) été publiée sur le compte officiel de Star Wars sur YouTube. Sans doute était-ce pour donner une certaine exclusivité à celles et ceux qui sont venus et ont payé un ticket d’entrée.

Cependant, Disney, la maison-mère de Lucasfilm, a peut-être oublié que ce genre de faveur n’a plus vraiment de raison d’être à l’heure des smartphones. Plusieurs personnes ont en effet filmé le teaser pour le rediffuser sur le net (par exemple sur Reddit, sur YouTube ou Instagram). On peut toutefois anticiper une action à venir du studio pour obtenir le retrait des copies du teaser.

Il y a également une autre vidéo qui a été montrée à l’auditoire, qui révèle non seulement les coulisses du tournage mais aussi quelques scènes que l’on retrouvera dans la série. Là aussi, la vidéo est pour l’instant une exclusivité de la Star Wars Celebration. Toutefois, des internautes ont relayé des copies — très passables, mais à défaut de mieux il faut bien s’en contenter — permettant d’avoir une idée de ce qui était montré.

Budget Budget

La série disposera d’importants fonds pour tourner les dix épisodes de la première saison : Disney aurait prévu d’investir 100 millions de dollars pour produire dix épisodes, selon le New York Times. À la réalisation, on retrouvera Dave Filoni pour le pilote, ainsi que Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) et Taika Waititi (Thor : Ragnarok).

(mise à jour le 15 avril avec des informations sur la date de sortie de la série et sur les premières scènes promotionnelles)

Article publié initialement le 4 octobre 2018