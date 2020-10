Le flou qui entoure la rétrocompatibilité des jeux Playstation 4 vers la Playstation 5 se lève peu à peu. Voici ce que l'on sait.

La rétrocompatibilité de Playstation 5 de Sony reste entouré de flou depuis plusieurs mois. Dans une FAQ publiée le 9 octobre 2020 et une note l’accompagnant, le constructeur japonnais fait le point. « Quand la Playstation 5 sortira ce mois de novembre, plus de 99 % des 4000 jeux disponibles sur PS4 seront jouables sur PS5 », précise d’emblée Sony. Un chiffre que l’on connaissait déjà, mais les choses commencent à se préciser sur la façon dont cela va fonctionner. Voici le bilan que l’on peut tirer pour l’instant de ces informations.

Des améliorations, mais quelques limites

Sony indique que la rétrocompatibilité permettra d’améliorer l’expérience des jeux PS4, même sans remastered. Cela signifie que certains titres seront plus rapides à charger, et tireront partie du Game Boost en bénéficiant d’un meilleur framerate et d’une meilleure fidélité d’image, en débloquant la 4K notamment. Certains changements dans l’interface pourront également être pris en compte pour les jeux PS4. Le constructeur n’a pas toujours précisé quels jeux verront toutes ces améliorations s’appliquer automatiquement par rétrocompatibilité.

Certains éditeurs ont toutefois d’ores et déjà annoncé que ce serait le cas pour leurs jeux. Naughty Dog a annoncé que tous leurs jeux PS4 seront pleinement rétrocompatible sur Playstation 5, cela inclut les deux jeux de l’univers The Last of Us et tous les Uncharted (puisque les premiers avaient été remasterisés). C’est le cas aussi pour le récent Ghost of Tsushima.

La rétrocompatibilité des jeux PS4 ne sera pas pas qu’un long fleuve tranquille. Des fonctionnalités disponibles sur la console PS4 pourraient ne pas être disponibles sur les consoles PS5 et, de fait, « des jeux PS4 pourraient rencontrer des erreurs ou avoir des comportements inattendus quand ils sont joués sur les consoles PS5 ». Sony prévient alors qu’avant d’acheter des add-ons d’un jeu PS4 sur PS5, il vaudra mieux installer et jouer au jeu « pouvoir si vous êtes satisfaits de l’expérience de jeu ».

Attention : le menu SHARE affiché via la manette PS4 n’existera plus.

Comment la rétrocompatibilité fonctionnera ?

Sans avoir encore testé la console, nous ne pouvons que nous en tenir à ce qu’annonce Sony. Pour jouer à un jeu avec disque sur la Playstation 5, ce serait aussi simple que d’insérer le disque et de lancer l’installation. « Vous pourriez avoir besoin de télécharger une mise à jour », précise Sony, afin que le jeu devienne compatible. Si c’est un jeu que vous possédez en digital, le jeu sera accessible depuis votre bibliothèque de jeux, et il faudra alors le télécharger. Si vous avez achetez la PS5 Digital, la rétrocompatibilité ne vous permettra pas de jouer aux jeux PS4 que vous possédez sous forme de disque. Enfin, contrairement aux jeux PS5 qui devront être installés sur le SSD propriétaire de la console, les jeux PS4 pourront être réinstallés sur un périphérique de stockage externe.

Certains jeux bénéficieront d’une mise à jour gratuite améliorant le jeu : il y aurait alors des améliorations supplémentaires (s’ajoutant aux améliorations de base de la rétrocompatibilité concernant le temps de chargement ou le Game Boost). Parmi les jeux concernés par cette mise à jour gratuite, qui ont déjà été confirmés, on retrouve Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Borderlands 3 et une bonne dizaine d’autres. L’existence d’une mise à jour, et son coût, dépendront des développeurs et éditeurs.

Quels équipements seront compatibles ?

La manette Dualshock 4 sera compatible avec la PS5 pour jouer aux jeux PS4 rétrocompatibles, comme tous les autres équipements de jeu sous licence officielle, comme les masques ou joysticks de simulation de vol. Sony conseille d’ailleurs d’utiliser la Dualshock 4 pour les jeux PS4 joués sur PS5. À noter que l’inverse ne fonctionne pas : la manette PS4 ne marchera pas avec les jeux PS5.

Les jeux PS VR fonctionneront sur PS5, avec le même casque qu’avant. En revanche, la Playstation Camera n’est pas compatible avec la console next-gen, il faudra la connecter avec un adaptateur spécifique.

Le streaming des jeux PS4 sera possible sur PS5, ainsi que la PS Now, mais un jeu PS4 tournant en streaming sur PS5 ne bénéficiera d’aucune des améliorations de la console next-gen.

Les sauvegardes PS4 sur PS5

Sur sa page officielle de support, Sony confirme que les sauvegardes des jeux pourront être transférées de la PS4 vers la PS5 de plusieurs façons : soit par WiFi ou un câble ethernet ; soit par transfert USB ; soit, pour les membres PS Plus exclusivement, par synchronisation automatique des données via le cloud.

Il faudra bien distinguer la rétrocompatibilité PS4/PS5 et les remasters PS5 pour les transferts de sauvegardes. Par exemple, prenons Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Si vous optez pour le remaster PS5, il s’agira en quelques sortes d’un tout nouveau jeu. Les données de sauvegarde de vos parties PS4 ne pourront pas être transférées sur PS5. En revanche, la rétrocompatibilité pure et simple, sans remaster (si vous insérez la galette du jeu PS4 dans la PS5, en somme), permettra bien de transférer les données de sauvegarde. C’est ce qu’indique textuellement Sony : « Pour Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, lorsque les joueurs décident de passer de la PS4 à la PS5, leurs sauvegardes de jeu seront transférées. »

La possibilité de transférer les sauvegardes dépendra des éditeurs et pourra varier d’un jeu à l’autre, insiste Sony. Par exemple, Suckerpunch a déjà pris soin de préciser que le jeu « sera jouable sur PS5 day one via rétrocompatibilité, et vous pourrez transférer vos sauvegardes de la PS4 pour reprendre là où vous vous étiez arrêtez ».

Les jeux PS4 non rétrocompatibles

Une liste a été dressée par Sony d’une poignée de jeux dont la rétrocompatibilité de fonctionnera pas sur Playstation 5 :

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It !

Shadow Complex Remastered

Robinson : The Journey

We Sing

Hitman Go : Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

