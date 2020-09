Microsoft ne lancera pas la Xbox Series S et la Xbox Series X sans aucun accessoire. Les deux consoles sont attendues pour le 10 novembre prochain.

Microsoft a une stratégie claire concernant le passage à la prochaine génération de console : assurer une transition en douceur. C’est pourquoi les accessoires Xbox One pourront être réutilisés sans problème sur Xbox Series S et Xbox Series X (hormis la caméra Kinect). Néanmoins, la firme de Redmond commercialisera quelques nouveaux produits pour accompagner ses nouvelles consoles. Ils ont été dévoilés dans un communiqué diffusé le 21 septembre, à la veille de l’ouverture des précommandes.

Contrairement à Sony, qui a décidé de mettre en avant sa gamme d’accessoires 100 % dédiés à la PS5, Microsoft ne compte pas s’éparpiller (exemple : aucune télécommande pour les fonctionnalités multimédia). La multinationale a par ailleurs pris la décision de mettre son programme Xbox Design Tab, qui permet de commander une manette 100 % personnalisée, en pause. « À partir du 14 octobre, le Xbox Design Lab sera temporairement hors-ligne afin que nous puissions lui apporter quelques évolutions avant son retour en 2021 », indique l’entreprise.

Quels accessoires pour accompagner la Xbox Series S et la Xbox Series X ?

La manette

Microsoft n’a que peu modifié sa manette, misant sur l’excellence du pad Xbox One et apportant seulement quelques modifications inspirées de la référence Elite Series 2. Toujours alimentée par des piles (batterie optionnelle), elle récupère : un port USB-C, un nouveau bouton facilitant le partage de captures d’écran et de clips, une croix directionnelle repensée et un grip sur les gâchettes. Elle sera compatible avec la Xbox One, la Xbox Series S, la Xbox Series X, les PC, les smartphones et les tablettes.

La manette Xbox Series S et Xbox Series X sera d’abord disponible en trois coloris :

À noter que Microsoft commercialise également deux packs pour PC :

Une manette Carbon Black + câble USB-C à 59,99 euros ;

Une manette Carbon Black + adapteur sans fil pour Windows 10 à 59,99 euros.

La batterie

Exception faite de la manette Elite Series 2, Microsoft ne veut toujours pas intégrer une batterie dans sa manette Xbox. Pour compenser, il en propose une en option, capable de faire le plein en 4 heures. Pour cette nouvelle génération, elle passe elle-aussi au port USB-C. Elle est proposée à 22,99 euros.

Les accessoires Xbox One à ne pas oublier

Si jamais vous êtes déjà propriétaires de plusieurs manettes Xbox One, alors vous pourrez les réutiliser sur Xbox Series S et Xbox Series X sans aucun souci. Vous perdrez simplement le bouton raccourci vers les captures et les clips.

Parmi les accessoires Xbox One à considérer sur Xbox Series S et Xbox Series X, il y a :

Le pad Elite Series 2, certainement le meilleur du marché. On le trouve à moins de 180 euros sur Amazon ;

La manette adaptative pour les personnes qui seraient en situation de handicap. Elle est proposée à 89,99 euros sur le Microsoft Store.

