Sony a souvent clamé que la PS5 aurait droit au meilleur line-up de lancement de l’histoire de la marque. On comprend désormais pourquoi : durant sa conférence diffusée le 16 septembre, la firme nippone a levé le voile sur la PlayStation Plus Collection. Il s’agit d’un nouveau volet pour son abonnement payant permettant de jouer en ligne et de recevoir, chaque mois, des jeux gratuits. Avec cette Collection, les futurs propriétaires de la PS5 pourront accéder à un catalogue de jeux PS4 dès la sortie de la console (le 19 novembre en France).

Grâce à la PlayStation Plus Collection, Sony peut artificiellement gonfler le catalogue de lancement de sa PS5 — toujours aussi flou pour le moment. Dans la sélection, il y a des valeurs sûres et c’est une vraie plus-value pour celles et ceux qui seraient passés à côté de certains titres cultes. Certains y verront aussi une forme de réponse au Xbox Game Pass de Microsoft — en beaucoup moins bien.

Sony a trouvé un moyen de gonfler le line-up de la PS5

La PlayStation Plus Collection est aussi une manière de rassurer sur la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4. On y trouve majoritairement des exclusivités, mais aussi certaines productions des éditeurs tiers (comme l’excellent Batman : Arkham Knight).

Voici la liste des jeux confirmés dans la PlayStation Plus Collection :

Pour l’heure, on ne sait pas si ces jeux auront droit à des améliorations visuelles. Le PlayStation Plus est aujourd’hui proposé en trois formules : un an (59,99 euros), trois mois (24,99 euros) et un mois (8,99 euros).

