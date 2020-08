505 Games a décidé de ne pas être généreux avec les propriétaires de l'excellent Control. Ils devront repayer pour y jouer sur PS5 et Xbox Series X.

Les early-adopters sont rarement les plus récompensés. L’éditeur 505 Games appuie une fois encore ce constat avec l’Ultimate Edition de Control — belle surprise de l’été dernier. Dévoilée dans une bande-annonce diffusée le 12 août, cette version ultra complète permettra aux propriétaires d’une PS4 ou d’une Xbox One d’obtenir une mise à niveau gratuite vers la PS5 ou la Xbox Series X (au format numérique).

En rendant cette opportunité exclusive à l’Ultimate Edition, 505 Games oublie celles et ceux qui ont acquis Control dès le départ, contribuant au succès mérité du jeu développé par Remedy. « La mise à niveau gratuite vers la Xbox Series X ou la PS5 est uniquement disponible pour Control Ultimate Edition », confirme 505 Games dans une Foire aux Questions publiée sur son site.

505 Games n’est pas généreux

Avec ce choix que certains ne manqueront pas de critiquer, 505 Games n’aide pas la transition vers la future génération. C’est pourtant un souhait de la part de Sony et Microsoft, qui sont appuyés par des éditeurs plus généreux. Des jeux comme Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Marvel’s Avengers, FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla ou encore Destiny 2 n’auront pas besoin d’être rachetés. 505 Games assume finalement un positionnement similaire à celui de Take-Two, qui a réservé la mise à niveau de NBA 2K21 à l’édition la plus chère.

Control Ultimate Edition est par ailleurs une bonne excuse pour lancer le jeu sur Steam, après une période d’exclusivité d’un an sur l’Epic Games Store. Pour 39,99 euros, cette version réunira : l’aventure principale, les deux extensions (The Foundation et AWE), le mode Photo, les Expéditions et toutes les mises à jour déployées depuis la sortie.

Pour le lancement de Control Ultimate Edition, 505 Games a opté pour le calendrier suivant :

Steam : 27 août ;

Epic Games Store : 10 septembre ;

PS4 et Xbox One (format numérique) : 10 septembre ;

PS4 et Xbox One (format physique) : fin 2020 ;

PS5 et Xbox Series X (format numérique) : fin 2020 ;

PS5 et Xbox Series X (format physique) : début 2021.

505 Games cite des problèmes liés à la pandémie de coronavirus pour expliquer le décalage entre les sorties sur les plateformes de téléchargements et dans les magasins.

