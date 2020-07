2K Games a dévoilé la grille tarifaire des différentes éditions de NBA 2K21. La simulation de basketball coûtera 5 euros de plus sur PS5 et Xbox Series X.

« NBA 2K21 sera disponible au prix de vente conseillé de 70 euros sur les plateformes de génération actuelle. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X de NBA 2K21 seront disponibles au prix de vente conseillé de 75 euros », peut-on lire dans le communiqué de presse publié par 2K Games le 2 juillet. Il est ainsi évoqué pour la première fois le prix des jeux des futures consoles, qui pourrait visiblement connaître une hausse.

Pire, 2K Games ne propose même pas de mise à niveau gratuite, que ce soit de la Xbox One vers la Xbox Series X (grâce à la technologie Smart Delivery) ou de la PS4 vers la PS5. Les férus de basket qui souhaiteront débuter l’aventure sur la génération actuelle et la poursuivre sur la suivante devront donc payer… deux fois — et subir une légère inflation. Sauf s’ils optent pour l’édition Mamba Forever — hommage à Kobe Bryant — facturée 100 euros.

À lire : Quels jeux PS4 et Xbox One seront améliorés gratuitement sur PS5 et Xbox Series X ?

Les autres éditeurs vont-ils suivre ?

Pour le moment, il ne s’agit que d’un cas isolé : seul 2K Games a mis un prix sur les jeux de la future génération. Est-ce que les autres suivront ? Cela restera à la discrétion de chacun, sachant que certains éditeurs se montrent beaucoup plus généreux que d’autres — notamment en ce qui concerne la mise à niveau gratuite. 2K Games, filiale de Take-Two Interactive, a fait son choix et il n’est pas interdit de penser que les autres jeux du catalogue seront aussi concernés (le prochain GTA, pour ne citer que lui).

Dans les colonnes de Polygon, un représentant de 2K Games a fourni cette justification : « Nous pensons que notre prix de vente conseillé pour la version nouvelle génération de NBA 2K21 représente avec justesse la valeur ajoutée : puissance, vitesse et technologies qui ne sont proposées que sur les nouvelles consoles ». « Nous avons construit le jeu à partir de zéro pour utiliser pleinement la puissance et la technologie des consoles de nouvelle génération », promet l’entreprise.

Les joueurs n’avaient plus connu d’inflation depuis le passage à l’ère PS3/Xbox 360, quand les jeux sont passés de 60 à 70 euros. Ce tarif avait été conservé lors du lancement de la PS4 et de la Xbox One.

Crédit photo de la une : Numerama