Microsoft a donné rendez-vous ce jeudi 7 mai pour un Xbox Inside dédié à la Xbox Series X. On y découvrira les premiers jeux nouvelle génération.

Dans un monde idéal, c’est-à-dire sans pandémie de coronavirus, nous devrions être en train d’assister aux premières grosses annonces de l’année en matière de jeux vidéo — à un gros mois d’un E3 2020 qui n’aurait pas été annulé. Mais le ralentissement économique, vécu par toutes les industries, pousse les acteurs du marché à revoir leur communication. C’est pourquoi, le 5 mai 2020, Microsoft a annoncé un nouveau rendez-vous mensuel baptisé Xbox 20/20. Il fera régulièrement la lumière sur l’actualité de la marque, à quelques mois de la sortie de la Xbox Series X — toujours attendue pour la fin d’année.

La première édition se tiendra ce jeudi 7 mai, à partir de 17h, heure française. Elle aura une importance cruciale puisque son contenu sera articulé autour de la présentation des premiers jeux dits nouvelle génération. Nous devrions donc voir ce que la Xbox Series X — et par ricochet la PS5 — a dans le ventre, avec des premières images de gameplay qui seront obligées d’en mettre plein la vue. De là naîtra vraiment l’engouement, étant donné qu’un nom, un design, un prix ou des fonctionnalités inédites ne suffisent pas lorsque l’on parle d’une console de jeux vidéo.

Rendez-vous ce jeudi pour un aperçu du futur

Pour Microsoft, qui sera le premier des deux à montrer concrètement ce qu’est la future génération, l’exercice est périlleux (comme toutes les premières fois). D’autant que la multinationale ne pourra pas compter sur les journalistes ou les influenceurs pour partager des dithyrambes, tel que leur privilège le prévoit dans le cadre d’une présentation normale. Jeudi, il n’y aura que des vidéos pour faire rêver les joueurs venus, virtuellement, prendre le pouls dans une période incertaine. Afin de répondre aux attentes, Microsoft n’a pas peur d’annoncer la couleur, en termes de performances (qualité visuelle avec une définition 4K, fluidité avec un framerate à 120 fps) et de buzzwords (DirectStorage, ray tracing, temps de chargement ultra rapide). Il y aura certainement beaucoup de promesses dans cet Inside Xbox, en espérant qu’elles ne soient pas vaines. Le passé a trop habitué les joueurs au downgrade (pratique qui consiste à montrer un jeu beaucoup plus beau qu’il ne le sera en réalité) pour ne pas tomber dans la méfiance.

Microsoft, qui ne présentera aucune exclusivité jeudi (c’est prévu pour le mois de juillet), est dans l’obligation de marquer le coup. Il pourra par exemple compter sur la présence d’Assassin’s Creed Valhalla. Tout juste officialisé par Ubisoft. le blockbuster devra empiler les arguments techniques et graphiques pour provoquer cet effet waouh qui caractérise les présentations de produits à venir. Il faut susciter le désir, effacer les premières craintes, en gardant à l’esprit qu’il ne faudra pas en faire trop non plus, sous peine de tomber dans la surenchère. Microsoft doit amorcer la rupture visuelle qui séparera la Xbox One X de la Xbox Series X, avec un catalogue encore très flou (pas seulement à cause du coronavirus).

« Tous les jeux que vous verrez seront optimisés pour la Xbox Series X », précise Microsoft dans son communiqué. Il y a une raison à cette annonce : dans un premier temps, la Xbox Series X n’aura aucune exclusivité propre et les propriétaires d’une Xbox One pourront continuer de profiter des futurs jeux édités par la firme de Redmond. Néanmoins, sur le papier, la Xbox Series X proposera une expérience plus confortable. Ce sera également le cas pour Assassin’s Creed Valhalla, qui sortira aussi sur Xbox One (et PS4). Cette stratégie basée sur une transition en douceur transforme un peu plus cette nécessité d’en mettre plein la vue en défi. Comment appuyer l’intérêt de la Xbox Series X alors qu’elle n’est pas indispensable pour jouer aux nouveautés de demain ? C’est tout l’enjeu du Xbox Inside de jeudi, au risque de faire de la Xbox Series X un simple produit pour public exigeant — si les performances sont bien au rendez-vous.

À lire : Tout ce que l'on sait sur la Xbox Series X

Crédit photo de la une : Microsoft