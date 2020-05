Phil Spencer a rassuré les joueurs quant au lancement de la Xbox Series X. La future console de Microsoft sera bien là à l'heure, malgré la pandémie de coronavirus.

Le coronavirus va-t-il avoir un impact sur le lancement des futures consoles de jeux vidéo ? C’est une crainte légitime, puisque l’économie tourne actuellement au ralenti. Dans des propos rapportés par CNBC le 30 avril, Phil Spencer, patron de la branche Xbox, s’est néanmoins montré rassurant sur la sortie de la Xbox Series X.

« Globalement, je pense que nous sommes dans les temps par rapport à là où nous devrions être », explique l’intéressé, quant au planning lié à la Xbox Series X. La concurrente de la PlayStation 5 est attendue pour la fin d’année, pendant la période des fêtes, à un prix encore inconnu.

Phil Spencer est en revanche beaucoup moins confiant en ce qui concerne les jeux vidéo : « Je dirais que la plus grande inconnue concerne la production des jeux. La production des jeux est aujourd’hui une grande industrie de divertissement, avec des centaines de personnes qui doivent travaillent ensemble au cours d’un processus créatif. » Tout récemment, Sony a repoussé The Last of Us Part II — exclusivité PS4 — de quelques semaines, face à des incertitudes logistiques.

Les périodes de confinement observées dans beaucoup de pays ont nécessairement un impact sur la conception d’un jeu vidéo, même si le télétravail peut quand même permettre à plusieurs salariés de continuer leur activité professionnelle — presque comme si de rien n’était. Phil Spencer a confié qu’il ne mettra pas la pression sur ses équipes, leur santé étant primordiale. Pour le moment, Halo Infinite, le gros titre du line-up de lancement de la Xbox Series X, est toujours prévu pour fin 2020.

You want to see games for the Xbox Series X ? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020